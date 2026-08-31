La Justicia de San Juan busca cubrir seis cargos clave: cuándo abre la inscripción y qué puestos están en juego

El Consejo de la Magistratura puso en marcha el concurso para cubrir seis cargos vacantes en el Poder Judicial, con puestos correspondientes a fiscalías, juzgados de Primera Instancia, el fuero de Familia y la Segunda Circunscripción Judicial.

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El organismo, presidido por Juan José Victoria, en representación de la Corte de Justicia, está integrado además por Raúl Acosta y Valeria Torres, por el Foro de Abogados; Laura Palma, ministra de Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo; y Fernanda Paredes, diputada representante del Poder Legislativo.

De acuerdo con el cronograma oficial, publicado en la web del Poder Judicial, los cargos que serán sometidos a concurso son: un Fiscal de Primera Instancia; un Asesor de Menores e Incapaces de la Segunda Circunscripción Judicial, creado por la Ley N.° 2821-E; dos jueces de Primera Instancia del Fuero de Familia, creados por la Ley N.° 2822-E; un juez de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción Judicial, también creado por la Ley N.° 2822-E; y un Fiscal de Cámara, correspondiente al artículo 20 de la Ley N.° 633-E.

El primer paso para quienes aspiren a alguno de los cargos será la inscripción, que se realizará de manera virtual entre el lunes 14 y el viernes 18 de septiembre de 2026.

Los postulantes deberán ingresar al enlace que será habilitado en la página institucional del Poder Judicial de San Juan y completar el formulario de solicitud de inscripción. El cronograma establece que deberán adjuntar un único archivo en formato PDF con documentación específica: Curriculum Vitae con foto carnet, diploma del título de abogado y certificado de matrícula del Foro de Abogados de la Provincia de San Juan.

Una vez concretada la inscripción, los antecedentes respaldatorios del currículum deberán quedar en poder de cada postulante. El Consejo de la Magistratura podrá requerir posteriormente los dos legajos en soporte papel, conforme a lo establecido por el artículo 14, inciso c), del Reglamento del organismo.

El cronograma también contempla una instancia para que los aspirantes puedan completar información o subsanar errores u omisiones en sus presentaciones.

Esa etapa estará abierta durante los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2026, de acuerdo con lo previsto por el artículo 14, inciso g), del Reglamento del Consejo de la Magistratura.

Luego se abrirá el período destinado a las impugnaciones. Según el documento oficial, el plazo correrá los días 24, 25 y 28 de septiembre, en el marco de lo establecido por el artículo 14, inciso h), del Reglamento.