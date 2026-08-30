¿Cambiaron los términos para una alianza entre Orrego y Milei de cara al 2027? Los dichos y la percepción

Cambió el aire en San Juan. Al menos por un rato hay otro clima político. Hay otra percepción que se cristalizó en los dichos de los voceros del gobernador Marcelo Orrego sobre una eventual alianza con Javier Milei en el 2027. Dos dirigentes del riñón del mandatario provincial pusieron en stand by un acuerdo con la Casa Rosada y cambiaron los términos para la negociación de un acuerdo. Mientras tanto, el peronismo sanjuanino busca una opción nacional en una carta variada.

No se trata de ingresar al terreno de las especulaciones. Las declaraciones del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, y del intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, están ahí. Los dos, en sendas entrevistas periodísticas, dijeron -palabras más o menos- que ahora el Presidente necesita más Orrego para los comicios del año que viene. "Hoy Milei necesita más a Orrego que al revés", dijo el primero; "Milei necesita más a Orrego que Orrego a Milei", afirmó el jefe comunal.

Las frases demuestran un cambio en la percepción de la Casa de Gobierno sobre la evolución de la imagen del Presidente. Aparentemente, el discurso seguirá por el andarivel de la cautelera, al contrario de lo que sucedió en los últimos meses, principalmente post elecciones nacionales legislativas del 2025, cuando buena parte de la cúpula del oficialismo provincial mostró expectativa por un entendimiento político con La Libertad Avanza. Incluso, el propio Achem la calificó de "necesaria" en una entrevista en el programa de Lila Cosma.

De modo que hubo una moderación. Sin duda, el orreguismo mira atentamente las encuestas de la gestión de Milei. Muchas -con el índice de confianza de la Universidad Torcuato Di Tella- muestran que hubo fluctuaciones negativas respecto a la imgen del Gobierno libertario. Recién en agosto el Gobierno nacional tuvo buenas noticias. El estudio de opinión pública fue de 2,06 puntos en agosto y mostró una mejora del 6,4% en comparación con julio.

La subida de agosto interrumpe una tendencia predominantemente negativa que caracterizó gran parte de 2026. La serie mensual del año refleja las siguientes variaciones: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%), mayo (-1,6%), junio (+3,9%), julio (-6,5%) y agosto (+6,4%). La contracción acumulada desde el cierre de 2025 asciende al 16,5%, según consigna el documento de la Escuela de Gobierno.

Al mismo tiempo, el orreguismo evalúa las condiciones positivas en la economía que generará el acuerdo con Vicuña por los 250 millones de dólares y la colocación de los bonos en el mercado internacional por los 600 millones de dólares. Los primeros son fondos tangibles desde el 20 de diciembre. Los segundos, de acuerdo a la apertura del mercado en septiembre, pueden representar una mayor confianza. De manera que el Gobierno sanjuanino tendrá las herramientas de financiamiento para dinamizar la economía y que decante en empleo. Al menos esa es la expectativa.

Bullish y bearish son términos financieros que describen la dirección esperada de los precios y el sentimiento de los inversores en el mercado. Quizá pueden usarse para describir cuál es la sensación que predomina en la política sanjuanina sobre el Gobierno provincial y sobre el Gobierno nacional. Actualmente el orreguismo tiene sus acciones en alza. Hay un optimismo dentro de la fuerza de gobierno y también hacia fuera, en el empresariado, sobre el desembolso de los fondos. En tanto, el mileísmo parece estar en sus horas bajas. Probablemente algo así quisieron decir Achem y Miodowsky.

Naturalmente, en La Libertad Avanza sanjuanina opinan lo contrario. Por algo hicieron otra reunión de dirigentes en una finca de Rawson. Fue otra manera de poner sobre relieve el trabajo en los departamentos. El mileísmo provincial no tiene en mente una alianza. Es sabido que el representante de Milei, el diputado nacional José Peluc, es refractario a un acuerdo electoral. Piensa en un mismo escenario de tercios del 2025 y quiere jugar en soledad, aunque puertas adentro admita que hará lo que diga la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En la reunión, Peluc bajó línea: "Los votos que logremos obtener son exclusivos de Milei y de nadie más. Nadie debe hacerse cargo de votos que no tiene".

Hoy por hoy -lo que no significa necesariamente que así será mañana- el orreguismo siente que tiene las herramientas para la gestión y que tiene el margen de tiempo para aplicar mejoras en la cotidianidad de la ciudadanía. Incluso mejoró el posicionamiento con el mundo minero. Orrego logró interlocución directa con Vicuña y así logró el acuerdo de los 250. Dejó atrás los sinsabores sobre la línea de alta tensión y la empresa constructora del campamento. Ahora tiene linea directa.

Entonces, es posible que algo hayan cambiado los términos de un acuerdo electoral. Hasta hace unos meses, más o menos desde la visita de Karina a la Expo San Juan Minera, hubo señales de cortejo mutuo entre la Casa Rosada y la Casa de Gobierno. El arribo de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete representó, también, una opción inmejorable para la comunicación con el Presidente. Mientras que el mileísmo negociaba con los gobernadores y ponía condiciones para la transferencia de fondos y autorizaciones, ahora la cuestión cambió. El oficialismo provincial percibe que tiene los instrumentos para encarar una negociación madura.

Por su parte, el peronismo tiene varias opciones. Busca un candidato nacional que lo sostenga en el 2027. Durante la semana vino el secretario del Interior de la CGT nacional, Héctor Daer. El jefe del sindicato de la sanidad -en la práctica uno de los pesos pesados de la central obrera- tuvo una reunión breve -un cortado chico- con el exgobernador José Luis Gioja en el Hotel Del Bono. Cada uno llevó a sus colaboradores con la idea de coordinar la formalización del Movimiento Derecho al Futuro, la organización de Axel Kicillof.

Gioja es el hombre del gobernador bonaerense en San Juan. Mientras que el senador Sergio Uñac todavía mantiene su precandidatura a la presidencia. De hecho, tuvo otro raid mediático a nivel nacional. Sin embargo, la cuestión pasa por una carta diversa que involucra a Máximo Kirchner, Sergio Massa y Kicillof. Son los tres que pican en punta para las elecciones. El peronismo sanjuanino tiene una pata con el bonaerense. ¿Persistirá?