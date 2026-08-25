Marcelo Orrego anunció la repavimentación de calle Sargento Cabral a lo largo de 5 kilómetros

El gobernador Marcelo Orrego anunció el inicio de las obras de repavimentación de cinco kilómetros de calle Sargento Cabral , en el tramo comprendido entre Paula Albarracín de Sarmiento y calle Calívar , una vía de circulación que conecta los departamentos Capital y Rivadavia.

Orrego anunció la creación de un Comité de Crisis para enfrentar emergencias climáticas en San Juan

La noticia la dio durante el acto de celebración de los 118 años del departamento Rivadavia en el que participó junto al vicegobernador Fabián Martín y el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, entre otras autoridades.

Cabe destacar que la intervención permitirá recuperar una calle que actualmente presenta sectores deteriorados por el uso y el paso del tiempo. Con su renovación se busca mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por esta zona.

Durante el acto, luego de saludar a los vecinos por el aniversario del departamento el Gobernador dijo, respecto a la repavimentación de calle Sargento Cabral: “Una arteria sumamente importante para Rivadavia y para los departamentos colindantes. No me tocó asumir en momentos fáciles, administrando con menos recursos. Pero los sanjuaninos no nos quedamos con los brazos cruzados, salimos a buscar inversiones afuera. Y esto está respaldado con la confiabilidad de la provincia”.

Los trabajos se desarrollarán con una metodología similar a la aplicada en avenida Libertador Este y en Calle Benavidez, mediante frentes de trabajo dinámicos. Este sistema permite intervenir distintos sectores de manera progresiva, reducir los tiempos de ejecución y minimizar las interrupciones en la circulación.

La obra contempla cinco kilómetros de nuevo pavimento y será ejecutada con fondos 100 % provinciales, como parte de las inversiones destinadas a recuperar y mejorar arterias estratégicas del Gran San Juan.

Por su ubicación, Sargento Cabral constituye una conexión entre Capital y Rivadavia y forma parte de la trama vial utilizada diariamente por vecinos de ambos departamentos.

Con esta intervención, la Provincia suma una nueva obra vial destinada a mejorar la conectividad, la seguridad y las condiciones de circulación en una arteria importante para miles de sanjuaninos.

Más de 13.000 m² de calles renovadas en Rivadavia

En el marco de la celebración por los 118 años de Rivadavia, el departamento continúa avanzando con obras que permiten mejorar la infraestructura vial y las condiciones de circulación para los vecinos.

Este martes 25 de agosto, quedaron inaugurados los trabajos de repavimentación de la calle Enrique Godoy, donde se intervinieron un total de 4.400 metros cuadrados, y de la calle Sargento Bautista Baigorria, con una superficie total de 8.900 metros cuadrados.

La obra fue ejecutada con fondos provenientes de FODERE, permitiendo concretar una importante intervención sobre estas arterias y mejorar su transitabilidad.

Como parte de los trabajos complementarios, se realizó la limpieza general de las zonas intervenidas y se llevó adelante la pintura de postes, sendas peatonales y cordones, completando así una intervención integral sobre el sector.

De esta manera, Rivadavia celebra sus 118 años con obras que apuntan a seguir transformando el departamento y brindar mejores condiciones de infraestructura para todos los vecinos.