    • 19 de agosto de 2026 - 16:27

    Susana Laciar lidera el ranking nacional de intendentes y Orrego se mantiene entre los gobernadores mejor valorados

    La intendenta de Capital alcanzó el 57,1% de imagen positiva y quedó primera en la medición federal de agosto.

    Susana Laciar quedó primera en el ranking nacional de intendentes.

    Susana Laciar quedó primera en el ranking nacional de intendentes.

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    La intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, alcanzó el primer puesto del ranking nacional de intendentes elaborado por CB Global Data, con un 57,1% de imagen positiva. La medición correspondiente a agosto también volvió a ubicar al gobernador Marcelo Orrego dentro del grupo de mandatarios provinciales mejor valorados del país.

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    El resultado representa una mejora para Laciar respecto de julio, cuando registraba un 55% de aprobación. Con el nuevo porcentaje, la jefa comunal capitalina escaló hasta la cima de la comparación federal realizada entre intendentes de capitales y principales ciudades argentinas.

    Detrás de la sanjuanina se ubicó Jorge Jofré, de Formosa Capital, con 56,8%, mientras que el tercer lugar fue para Leonardo Stelatto, de Posadas, con 56,4%.

    En el extremo contrario del ranking quedaron Armando Molina, de La Rioja Capital, con 31,5% de imagen positiva; Raúl Jorge, de San Salvador de Jujuy, con 32,1%; y Roy Nikisch, de Resistencia, con 32,3%.

    Susana Laciar alcanz&oacute; el 57,1% de imagen positiva y qued&oacute; primera en el ranking nacional de intendentes de agosto. CB Consultora.

    Susana Laciar alcanzó el 57,1% de imagen positiva y quedó primera en el ranking nacional de intendentes de agosto. CB Consultora.

    Laciar pasó del top ten al primer puesto

    La evolución de la intendenta de Capital muestra un crecimiento durante los últimos meses. En febrero había quedado octava a nivel nacional con 55,8% de imagen positiva, mientras que en mayo avanzó hasta el séptimo lugar con un 55%. Ahora, la medición de agosto la ubicó por primera vez al frente del ranking federal.

    La encuesta también midió los cambios respecto del relevamiento anterior. La intendenta que más creció durante el último mes fue Norma Fuentes, de Santiago del Estero Capital, con una mejora de 3,3 puntos porcentuales. En sentido contrario, Raúl Jorge sufrió la mayor caída, con 2,7 puntos menos.

    Orrego también se mantiene en el grupo superior

    El relevamiento de CB Global Data incluyó además la evaluación de los 24 gobernadores dentro de sus respectivas provincias. En esa medición, Marcelo Orrego volvió a quedar dentro del grupo superior de mandatarios con mejor imagen, aunque fuera del podio nacional.

    La tabla de agosto quedó encabezada por Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, con 55,7% de imagen positiva. Segundo se ubicó Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con 55,1%, mientras que Hugo Passalacqua, de Misiones, completó el podio con 53,4%.

    Orrego había llegado a ocupar posiciones todavía más altas durante los primeros meses del año. En marzo alcanzó el segundo lugar a nivel nacional y posteriormente se mantuvo dentro del bloque de gobernadores con mejores registros.

    En el fondo de la tabla de gobernadores quedó Gildo Insfrán, de Formosa, con 40,7% de imagen positiva, seguido por Ricardo Quintela, de La Rioja, con 42,6%, y Axel Kicillof, de Buenos Aires, con 44,2%.

    Para el ranking de mandatarios provinciales, CB Global Data trabajó con muestras de entre 890 y 1.180 casos por distrito, con márgenes de error de entre ±2,9% y ±3,3%. Cada gobernador fue evaluado exclusivamente por residentes de su propia provincia.

    La medición de agosto dejó así a Susana Laciar como la dirigente sanjuanina mejor posicionada en su categoría, al alcanzar el primer puesto entre los intendentes relevados, mientras Orrego conserva presencia dentro del segmento superior entre los gobernadores.

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