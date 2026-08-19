    • 19 de agosto de 2026 - 16:38

    Vicuña: Marcelo Orrego celebró la aprobación del acuerdo y destacó los recursos que llegarán a San Juan

    El gobernador celebró la aprobación en la Cámara de Diputados del acuerdo con Vicuña que había enviado para su ratificación y aseguró que el entendimiento permitirá generar recursos para financiar obras que la provincia necesita antes de que el proyecto minero comience a producir.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    En ese sentido, sostuvo que el convenio se traducirá en recursos para obras de infraestructura antes del inicio de la producción del proyecto.

    El gobernador también apuntó contra quienes, según planteó, buscaban que la provincia quedara relegada. “Aunque algunos quieran dejar a la provincia en el atraso, la mayoría eligió acompañar este paso histórico”, afirmó.

    Finalmente, Orrego cerró su mensaje con una definición sobre el rumbo que pretende para la provincia: “¡San Juan sigue avanzando hacia el futuro!”.

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