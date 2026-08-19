Vicuña: Marcelo Orrego celebró la aprobación del acuerdo y destacó los recursos que llegarán a San Juan

El gobernador celebró la aprobación en la Cámara de Diputados del acuerdo con Vicuña que había enviado para su ratificación y aseguró que el entendimiento permitirá generar recursos para financiar obras que la provincia necesita antes de que el proyecto minero comience a producir.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó el respaldo mayoritario de los legisladores y calificó la aprobación como un “paso histórico” para San Juan. “Celebro que la Cámara de Diputados de la Provincia haya aprobado el acuerdo con Vicuña que envié para su ratificación”, expresó Orrego.

En ese sentido, sostuvo que el convenio se traducirá en recursos para obras de infraestructura antes del inicio de la producción del proyecto.

El gobernador también apuntó contra quienes, según planteó, buscaban que la provincia quedara relegada. “Aunque algunos quieran dejar a la provincia en el atraso, la mayoría eligió acompañar este paso histórico”, afirmó.