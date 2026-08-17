Ferreteros y repuesteros, expectantes ante el "aporte Vicuña": "Es una inyección inmediata para el mercado sanjuanino"

El anuncio realizado por el Gobierno de San Juan vinculado al aporte no reembolsable de Vicuña por 250 millones de dólares despertó grandes expectativas en distintos sectores económicos de San Juan. Entre ellos se encuentran los integrantes de la Cámara de Ferreteros y Repuesteros de San Juan donde ven con buenos ojos el eventual impacto ante un escenario de ventas contenidas y rentabilidad al límite.

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Juan Janavel, presidente de la institución, sostuvo que el anuncio de “aporte Vicuña” genera expectativas concretas entre los socios y actores vinculados al rubro. Cabe recordar que Marcelo Orrego anunció semanas atrás que el Gobierno de San Juan y la empresa habían firmado un Acta de Compromiso que contempla, entre otros puntos, un aporte único no reembolsable de hasta US$250 millones, vinculado al desarrollo del proyecto. Si bien los fondos estarán disponibles desde el 20 de diciembre y serán administrados a través del Fideicomiso Aporte DIA para financiar certificados de obra de contratistas adjudicatarios, el acuerdo debe ser avalado por Diputados.

El destino previsto alcanza a obras de infraestructura hídrica, sanitaria, vial, energética, educativa, de salud, vivienda y desarrollo urbano y social, además de proyectos agrícolas y productivos o servicios vinculados a la producción. Es precisamente en este punto donde los ferreteros y repuesteros depositan sus esperanzas.

Para Janavel, el impacto no estaría limitado a las empresas mineras, sino que considera que el movimiento de obras y proveedores puede generar una cadena de demanda que alcance a diferentes actividades comerciales.

“En el rubro nuestro hay expectativas con lo que va a invertir Vicuña, ya que eso tracciona todo, no solo en las ferreterías sino en todos los comercios. Es una inyección de dinero. Es una inyección inmediata para el mercado sanjuanino” , afirmó.

La expectativa se sostiene en una lógica sencilla: las empresas que comiencen a desarrollar obras o actividades en la provincia necesitarán insumos, herramientas, elementos de seguridad, repuestos, hasta indumentaria. Y detrás de esas compañías habrá proveedores que también deberán abastecerse.

“Las empresas van a necesitar nuestros artículos, nuestros productos que vendemos”, explicó Janavel.

Los repuesteros también miran el escenario con atención. El mantenimiento y la puesta a punto de maquinaria pueden convertirse en una de las primeras señales de movimiento en el rubro. Janavel aseguró incluso que han registrado solicitudes de presupuestos en distintos locales, lo que renueva las expectativas.

El “aporte Vicuña”, la esperanza de un sector que busca recuperarse

Las expectativas aparecen en un contexto en el que las ventas todavía están lejos del nivel óptimo. “Estamos muy complicados, las ventas no son las que queremos. Queremos estar mejor para tener más ganancia y comprar más mercadería”, explicó Janavel.

Para el presidente de la Cámara, las dificultades no son exclusivamente sanjuaninas, sino que forman parte de una situación económica que atraviesa al comercio a nivel nacional. Por eso, la posibilidad de que nuevos proyectos comiencen a movilizar inversiones genera una expectativa adicional.