Diputados prepara una sesión especial para tratar el acuerdo con Vicuña y el convenio por las rutas nacionales: las inquietudes, la palabra de Perea y el punteo legislativo

La Cámara de Diputados de San Juan avanzó este viernes con el tratamiento de dos proyectos centrales del Gobierno provincial: el acuerdo firmado con Vicuña por los U$S250 millones y la iniciativa vinculada a obras con financiamiento provincial en las rutas nacionales . Ambos expedientes fueron explicados por funcionarios del Ejecutivo ante los legisladores.

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La reunión, que inicialmente había sido planteada como un encuentro con los ministros para conocer los detalles de los convenios, se transformó en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Minería, respectivamente .

En ese marco, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; y el ministro de la Producción, Gustavo Fernández respondieron las consultas de los diputados y explicaron los alcances de las iniciativas.

Los expedientes que estuvieron sobre la mesa son el 1904, correspondiente al acuerdo entre la Provincia y Minera Vicuña por la contribución de U$S250 millones, y el 1955, referido al proyecto relacionado con Vialidad Nacional y las rutas nacionales.

El ministro Perea dijo en rueda de prensa que "fue una jornada de diálogo abierto. Este es un acuerdo que se trabaja hace mucho tiempo. Entendemos que pueden suscitarse algunas dudas. Pero es un acuerdo sin letra chica".

¿Qué preguntaron los legisladores? Los diputados Federico Rizo, Mario Herrera y Miguel Vega fueron los más activos. Entre las consultas, de acuerdo a Perea, figuraron los siguientes temas: "Honorarios del banco, afectación específica, zonas de influencia de las obras". Principalmente, los detalles de la DIA.

"Es un acuerdo a favor de la provincia. No acompañar esto no sería positivo. Hubo consultas necesarias. En la sesión, espero que todos acompañen en desarrollo de la provincia. Ir en contra del desarrollo no es bueno", dijo el ministro.

Asimismo, aclaró que no hay flexibilizaciones en el acuerdo con Vicuña. Según él funcionario de Orrego, "sí las hubiese, estaría faltando a mis deberes de funcionario público. Sí se establece un mecanismo de forestación y ahora cambia la ecuación. La empresa en vez de decir cuándo y cómo, ahora lo dice la Provincia. La empresa es la que aporta", ejemplificó.

Sesión especial el miércoles

El encuentro de este viernes adquirió una especial relevancia porque funciona como instancia previa a una jornada clave para el tratamiento legislativo de ambos proyectos.

La Cámara de Diputados ya confirmó para el próximo miércoles una sesión especial, que tendrá un temario exclusivo para avanzar con estas dos iniciativas estratégicas por la administración de Marcelo Orrego.

El acuerdo con Vicuña comenzó su recorrido legislativo el martes, cuando ingresó en la reunión de Labor Parlamentaria, y tomó estado parlamentario el jueves durante la sesión ordinaria.

Ahora, con la reunión conjunta de comisiones y la explicación de los funcionarios, el oficialismo buscó despejar dudas y aportar precisiones antes de que los proyectos lleguen al recinto.

La intención del Gobierno provincial es conseguir un respaldo amplio al convenio con Vicuña, pese a que cuenta con los votos necesarios para su aprobación. El pedido oficial apunta a que el acuerdo pueda alcanzar el mayor consenso posible en la Legislatura.

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El escenario político, sin embargo, todavía presenta un punto de tensión. El bloque Justicialista perfila como opositor al convenio con la minera y también a hacerse cargo de las rutas nacionales.

La postura de la bancada peronista es uno de los focos centrales del debate. El oficialismo utilizó la instancia de comisiones para explicar la letra fina del acuerdo y convencer a los sectores que mantienen reparos. Pero, aparentemente, las posturas fueron inflexibles.

De acuerdo a un punteo rápido, el OK estará en manos del oficialismo, una vez más, por los acuerdos que tejieron con el bloquismo y con los peronistas díscolos. El jefe de la CGT, Eduardo Cabello, acompañará. Mismo camino para los tres exintendentes: Jorge Castañeda, Omar Ortiz y Leopoldo Soler. También el albardonero Pedro Albagli pinta para acompañar al orreguismo. Mismo camino que el renovador Franco Aranda.