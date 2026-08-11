El acuerdo por los U$S250 millones de Vicuña ya está en Diputados: tomará estado parlamentario el jueves y seguirá por comisiones

El acuerdo por el aporte de U$S250 millones de Vicuña a San Juan comenzó este martes su recorrido dentro de la Cámara de Diputados. Durante la reunión de Labor Parlamentaria, los legisladores recepcionaron formalmente el convenio enviado por el Poder Ejecutivo, que tendrá estado parlamentario este jueves, cuando sea incorporado al temario de la sesión ordinaria.

Ingresó a Diputados el acuerdo con Vicuña por los US$250 millones para San Juan: la letra fina, el plazo para el OK y la fecha para los fondos

La Cámara Minera respaldó el acuerdo entre San Juan y Vicuña y destacó la estabilidad jurídica

A partir de allí, el proyecto continuará el camino administrativo previsto para este tipo de iniciativas, con su posterior tratamiento en las comisiones legislativas que correspondan, de acuerdo con fuentes de la Cámara.

La confirmación de este circuito también despeja, al menos por ahora, la posibilidad de un tratamiento acelerado. Según fuentes legislativas consultadas, no habrá un tratamiento exprés del acuerdo, por lo que el expediente deberá atravesar las distintas instancias parlamentarias antes de llegar al recinto para su eventual aprobación.

El convenio establece que la minera Vicuña realizará un aporte de U$S250 millones, destinado al financiamiento de infraestructura estratégica para la provincia, aun antes de que el proyecto minero alcance su etapa de producción. Los fondos tendrán carácter único, no reembolsable y no compensable, y su utilización estará vinculada a obras de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento.

El entendimiento contempla además la creación de un fideicomiso de infraestructura pública, que tendrá como fuente de financiamiento una contribución adicional del 1,5%.

La iniciativa había ingresado formalmente a la Legislatura días atrás, luego del anuncio realizado por el gobernador Marcelo Orrego, quien presentó el aporte como una herramienta para anticipar inversiones en infraestructura vinculadas al desarrollo productivo de la provincia.

Ahora, con la recepción del acuerdo en Labor Parlamentaria, comienza una nueva etapa: el debate legislativo. El jueves se producirá el paso formal que le dará estado parlamentario y, posteriormente, el expediente seguirá su recorrido por las comisiones antes de que se defina su tratamiento en el recinto.

El Gobierno necesita la ratificación legislativa del convenio para avanzar con la instrumentación del aporte, mientras que en la Cámara comenzará a correr el procedimiento parlamentario habitual para analizar la letra fina del entendimiento.