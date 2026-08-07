Oficial: la Secretaría de Energía autorizó formalmente una obra eléctrica a la minera Vicuña

La Secretaría de Energía formalizó la autorización a la minera Vicuña Argentina para avanzar con la obra de expansión eléctrica en el proyecto Josemaría - Filo del Sol, ubicado en el norte de la provincia de San Juan.

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El aval del área energética refuerza el visto bueno gubernamental que se había dado a conocer a fines de julio cuando se rechazaron todas las impugnaciones presentadas por provincias y otras empresas mineras.

La confirmación de la autorización se publicó este viernes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 197/2026, habilitando la construcción de una línea de transporte de energía eléctrica de alta tensión destinada a abastecer al Proyecto Minero Integrado Josemaría – Filo del Sol.

La norma habilita el tendido de una línea de 220 kilovoltios (kV) y cerca de 93 kilómetros de longitud. La obra vinculará la futura Estación Transformadora (ET) Chaparro (de 500/220 kV) con la futura ET Josemaría, que estará emplazada en el predio del propio desarrollo minero.

La construcción, operación y mantenimiento de la totalidad de esta infraestructura eléctrica quedará a exclusivo costo de la empresa y para su propia necesidad , según precisó el texto oficial. La autorización se otorgó por un plazo de 25 años.

La aprobación de la obra se concretó luego de un proceso administrativo que incluyó la celebración de una Audiencia Pública, convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), donde se analizaron el impacto ambiental, la inserción de la obra en el sistema eléctrico y las eventuales observaciones de otros agentes del mercado.

Posteriormente, la Dirección Nacional de Transporte y Distribución Eléctrica emitió un informe técnico favorable determinando que no se identificaron impedimentos técnicos, ambientales ni regulatorios para el otorgamiento de la autorización.

Asimismo, el área técnica ratificó que no existe una conveniencia o necesidad pública de uso compartido de esta infraestructura con terceros en el largo plazo.

Para avanzar con la ejecución de la obra, Vicuña Argentina quedará supeditada al cumplimiento de los requisitos regulatorios del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y deberá suscribir el correspondiente Convenio de Conexión con TRANSENER.