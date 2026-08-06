El Bloquismo respaldó el acuerdo con Vicuña y pidió que Iglesia sea protagonista del desarrollo

El Bloque Bloquista expresó este jueves su respaldo al acuerdo firmado entre el Gobierno de San Juan y el proyecto minero Vicuña, al considerar que representa una oportunidad histórica para el desarrollo de la provincia y la ejecución de obras de infraestructura.

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A través de un comunicado, los legisladores valoraron el anuncio realizado por el gobernador Marcelo Orrego y remarcaron que el convenio permitirá contar con recursos para financiar proyectos estratégicos en distintos puntos de San Juan.

Desde el bloque señalaron que el convenio contempla un aporte anticipado de 250 millones de dólares destinado a infraestructura pública, además de un esquema de regalías del 3% sobre el valor bruto de comercialización y un aporte adicional del 1,5% a partir del sexto año de producción, que también será destinado a obras.

Según manifestaron, esos fondos permitirán avanzar en proyectos de agua potable, saneamiento, energía, caminos, viviendas, salud, educación e infraestructura productiva.

En el documento, el Bloquismo sostuvo que el departamento de Iglesia, por su vinculación directa con el proyecto minero, debe ser uno de los principales beneficiarios del desarrollo.

"Iglesia debe ser protagonista de este desarrollo", afirmaron, al señalar que sus habitantes deben percibir en primer lugar los beneficios a través de mejores servicios, infraestructura y nuevas oportunidades laborales.

Acompañamiento y control

Finalmente, el bloque anticipó que acompañará las iniciativas legislativas vinculadas al acuerdo, aunque remarcó que analizará el convenio con "responsabilidad institucional".

En ese sentido, los diputados señalaron que impulsarán mecanismos de control, transparencia y seguimiento para garantizar que los recursos obtenidos se traduzcan en obras concretas y en un desarrollo sostenible para toda la provincia.