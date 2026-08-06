Mendoza suma a BHP para explorar cobre en Malargüe y potencia su perfil minero

Mendoza dio un paso de fuerte impacto para consolidarse dentro del mapa cuprífero argentino. BHP Metals Exploration, división de exploración de la mayor productora de cobre del mundo, firmó un acuerdo con la canadiense Kobrea Exploration para financiar la búsqueda del mineral en varios proyectos ubicados en el Distrito Minero Occidental de Malargüe.

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El entendimiento contempla un pago inicial de US$3 millones , una inversión mínima de US$5 millones durante los próximos dos años y la posibilidad de que BHP seleccione hasta cuatro proyectos. En cada uno podrá adquirir una participación del 75% si financia al menos US$40 millones en exploración durante un plazo de ocho años.

En caso de que la compañía australiana avance sobre los cuatro proyectos disponibles, el compromiso potencial de exploración alcanzaría un mínimo de US$160 millones , además de los desembolsos correspondientes a la primera etapa. Sin embargo, esa cifra no representa todavía una inversión confirmada en su totalidad, ya que dependerá de los resultados obtenidos y de las opciones que BHP decida ejercer.

Durante los primeros dos años, Kobrea continuará como operadora de las tareas de exploración , mientras que BHP aportará los fondos y participará de un comité de gestión integrado por representantes de ambas empresas.

Después de ese período, BHP podrá asumir la operación de los proyectos que elija. Si cumple con el gasto mínimo de US$40 millones en alguno de ellos, ambas compañías conformarán una sociedad conjunta en la que la minera australiana conservará el 75% y Kobrea, el 25% restante.

El acuerdo abarca siete proyectos que, en conjunto, superan los 733 kilómetros cuadrados en el sur mendocino: Sofi, El Perdido, Mantos de Cobre, Cuprum, Elena, Verónica y El Destino. Los terrenos son considerados de interés por su potencial para contener depósitos de cobre y de cobre-oro tipo pórfido.

Los estudios realizados hasta el momento identificaron alteraciones hidrotermales, anomalías de cobre, oro y molibdeno, vetillas de cuarzo e intrusiones porfíricas. Estos indicadores geológicos no confirman por sí solos la existencia de una mina económicamente viable, pero justifican el avance de nuevas campañas de perforación y análisis.

El Perdido es actualmente el proyecto más avanzado de la cartera cuprífera que Kobrea posee en el sur de Mendoza.

El Perdido es actualmente el proyecto más avanzado de la cartera cuprífera que Kobrea posee en el sur de Mendoza.

El Perdido encabeza los trabajos de exploración

Dentro de la cartera de Kobrea, El Perdido es el proyecto que presenta el mayor grado de avance. La compañía completó una primera campaña de perforación de 2.358 metros, distribuida en seis pozos, y confirmó la presencia de un sistema hidrotermal de tipo pórfido con mineralización de cobre, oro, molibdeno y plata.

Las perforaciones fueron suspendidas por las condiciones climáticas propias de la cordillera, aunque el campamento quedó instalado para retomar los trabajos cuando comience la próxima temporada. La empresa también prevé realizar nuevas perforaciones en El Destino, que atraviesa su correspondiente proceso de consulta pública.

Mario Castelli, presidente de Kobrea en Argentina, destacó que la llegada de la minera australiana no modifica el programa técnico previsto, sino que aporta el respaldo económico necesario para ampliar y sostener las campañas. “BHP es la compañía número uno del mundo en minería”, señaló al explicar la importancia del acuerdo para la empresa y para Mendoza.

Por su parte, el CEO de Kobrea, James Hedalen, calificó la alianza como un “hito transformador” y sostuvo que refleja la confianza de BHP en el potencial geológico de Malargüe y en el trabajo desarrollado por el equipo técnico.

Por qué la llegada de BHP es importante para Mendoza

El ingreso de una compañía de la escala de BHP representa una señal relevante para una provincia que busca recuperar su actividad metalífera y atraer capitales para proyectos de cobre.

BHP posee operaciones y proyectos en más de 90 países y se presenta como la mayor productora mundial de cobre. Además, opera Escondida, en Chile, considerada la mina de cobre más grande del planeta. Su interés por Malargüe aporta respaldo financiero y técnico a una etapa de exploración que suele implicar altos costos y resultados inciertos.

El acuerdo se concretó después de varios contactos entre representantes de la compañía y funcionarios mendocinos. El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, mantuvieron reuniones con directivos de BHP durante encuentros internacionales realizados en Londres y Santiago de Chile.

Desde el Gobierno provincial aclararon que se trata de un entendimiento entre empresas privadas. No obstante, las conversaciones institucionales permitieron mostrar el marco regulatorio, los proyectos aprobados y las condiciones que Mendoza ofrece para el desarrollo de la exploración minera.

BHP también acelera su presencia en San Juan con Vicuña

El anuncio mendocino se conoció en una semana de movimientos decisivos para la minería de Cuyo. BHP ya posee una presencia estratégica en San Juan, donde participa en partes iguales con Lundin Mining en Vicuña Corp., la compañía que integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol.

Durante la noche del miércoles, el gobernador Marcelo Orrego anunció un acuerdo mediante el cual Vicuña realizará un aporte anticipado de US$250 millones destinado a obras viales, hídricas y de saneamiento en San Juan, antes de que el proyecto comience su etapa productiva. El dinero será fijo, no reembolsable y no compensable, y el convenio deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados provincial.

San Juan y Vicuña acordaron un aporte anticipado de US$250 millones para financiar obras de infraestructura pública.

El convenio también establece regalías equivalentes al 3% de los ingresos brutos y la creación de un fideicomiso para administrar los recursos destinados a infraestructura. A partir del sexto año de operaciones, Vicuña realizará además una contribución del 1,5% sobre sus ventas brutas, adicional al pago de regalías. El desembolso anticipado está previsto para el último trimestre de 2026.

Los anuncios muestran, al mismo tiempo, dos etapas diferentes del desarrollo minero regional. Mendoza busca confirmar recursos mediante exploración, mientras que San Juan avanza con un proyecto de mayor madurez, inversiones preparatorias e infraestructura necesaria para una futura explotación.

En ambos casos aparece BHP como protagonista. La compañía que ya integra uno de los mayores proyectos de cobre del mundo en San Juan ahora extiende su interés hacia Malargüe, fortaleciendo la posibilidad de que Cuyo se convierta durante las próximas décadas en uno de los principales corredores cupríferos de la Argentina.

Fuente: Los Andes