Violencia en Mendoza: asesinaron a puñaladas a un adolescente de 15 años

Un adolescente de 15 años fue asesinado a puñaladas y otros tres jóvenes resultaron heridos tras un violento ataque ocurrido en la noche del jueves en el barrio La Favorita , en Ciudad de Mendoza, informó Diario Los Andes. De acuerdo a lo reconstruido, un grupo de familiares llegó hasta una vivienda con la aparente intención de prenderla fuego y luego ingresó para atacar a quienes se encontraban en el interior. Tres sospechosos fueron detenidos .

Presos hicieron una transmisión en vivo desde una cárcel de Mendoza y les secuestraron cinco celulares

Los presos que hicieron un streaming desde una cárcel de Mendoza fueron trasladados a otro penal

Fuentes policiales indicaron que el violento hecho ocurrió cerca de las 21.50 de ayer en una casa de la manzana 5 del barrio La Favorita Nueva, luego de varios llamados al 911 que alertaron sobre una agresión con armas blancas y el ingreso de personas heridas al Centro de Salud Nº 300.

La víctima fatal fue identificada como Joshua Marcos Ángel Garay Quiroga, de 15 años, quien falleció en el centro asistencial como consecuencia de múltiples heridas cortopunzantes.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por los investigadores, entre cuatro y cinco hombres, presuntamente pertenecientes a una misma familia, llegaron hasta la casa y habrían intentado incendiarla arrojando botellas tipo molotov.

Al no lograr provocar el fuego , los agresores ingresaron al domicilio y comenzaron a atacar con armas blancas a las personas que estaban en el interior.

Como consecuencia del ataque, además del adolescente fallecido, otras tres personas resultaron heridas.

Un hombre de 27 años sufrió múltiples heridas de arma blanca en el tórax y el abdomen y permanece internado en terapia intensiva en estado crítico. Otro joven de 22 años debió ser intervenido quirúrgicamente por una grave lesión en uno de sus brazos, mientras que un adolescente de 17 años presentó heridas cortantes en un brazo y en la cadera.

Tras una serie de averiguaciones, personal de la Unidad Investigativa logró detener a tres atacantes, de 39, 38 y 36 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Además, durante un allanamiento, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, dos muestras con aparentes restos hemáticos y un teléfono celular, elementos que serán sometidos a pericias para esclarecer la mecánica del crimen.

Avanza ahora la investigación para determinar la participación de otros involucrados y reconstruir cómo se produjo el ataque fatal.

Los heridos tienen antecedentes

Respecto de los tres jóvenes heridos, A. D. C. (27) registra antecedentes por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego (2023 y 2025), amenazas agravadas en contexto de violencia de género (2023) y tenencia ilegal de arma de guerra (2020).

En tanto, G. S. P. (22) posee un antecedente por portación ilegítima de arma de fuego (2025), mientras que el menor de 17 años registraba una captura pendiente desde junio de 2026, informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.