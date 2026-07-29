Presos hicieron una transmisión en vivo desde una cárcel de Mendoza y les secuestraron cinco celulares

Una transmisión en vivo realizada desde el interior de una cárcel de Mendoza generó un fuerte revuelo y desencadenó una investigación de las autoridades penitenciarias. Un grupo de presos alojados en el penal de San Felipe participó de una videollamada con un streamer de la provincia de Buenos Aires, el video se viralizó en redes sociales y, horas después, se realizó un operativo en el que fueron secuestrados cinco teléfonos celulares.

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La conversación se produjo durante el fin de semana a través de la plataforma OmeTV, que conecta de forma aleatoria a usuarios mediante videollamadas. Del otro lado de la pantalla estaba Valentín Melo, un creador de contenidos con más de 600.000 seguidores en redes sociales.

Durante la charla, el streamer preguntó a los participantes desde dónde se conectaban. Los internos respondieron entre risas que estaban alojados en el penal de San Felipe, en la ciudad de Mendoza.

Las imágenes fueron publicadas en Instagram y rápidamente se difundieron en distintas redes sociales. A partir de esa repercusión, el Servicio Penitenciario identificó a los internos que aparecían en la grabación y determinó que se encontraban alojados en el módulo 8B del establecimiento.

| El Servicio Penitenciario encontró cinco celulares donde estaban los internos Un grupo de presos mendocinos conversó con un streamer durante el fin de semana y, luego de que la acción se viralizara, el Servicio Penitenciario inició una investigación para tratar de… pic.twitter.com/87cmpviH6P

Personal del área de Inteligencia inició una investigación administrativa, disciplinaria y judicial para determinar cómo se produjo el hecho y establecer las responsabilidades.

Como parte de las medidas, se realizó una requisa en el pabellón donde estaban los detenidos. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron cinco teléfonos celulares e iniciaron actuaciones contra los internos involucrados.

La videollamada se realizó desde un pabellón de la cárcel de San Felipe, en Mendoza. (Foto: gobierno de Mendoza)

Investigan cómo ingresaron los celulares

Ahora la investigación busca determinar de qué manera los dispositivos llegaron al interior del penal y si existió participación de personal penitenciario o de terceros en su ingreso. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza recordaron que los teléfonos celulares están prohibidos en todas las cárceles de la provincia.

Las autoridades señalaron que desde diciembre de 2023 se eliminó el ingreso de estos dispositivos y que, desde abril de 2025, comenzó a implementarse el Sistema Único de Control Penitenciario, que incorporó nuevas herramientas de supervisión.

Además, indicaron que se reforzaron los controles con grupos especiales y se instalaron más de 300 cámaras de videovigilancia en los establecimientos penitenciarios para prevenir este tipo de irregularidades.