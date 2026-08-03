Mendoza: una empleada judicial falleció en un baño del edificio de Tribunales

La víctima ejercía como secretaria de uno de los juzgados de Familia locales y contaba con una vasta y respetada trayectoria en la Justicia local.

Un profundo impacto causó a primera hora de este lunes el fallecimiento de una reconocida trabajadora del Poder Judicial en el interior del edificio de Tribunales de San Rafael, Mendoza.

La víctima fue identificada como Cecilia Paola Corbellini, de aproximadamente 50 años, quien ejercía como secretaria de uno de los juzgados de Familia locales y contaba con una vasta y respetada trayectoria en la Justicia local.

Según las primeras informaciones, la mujer se sintió indispuesta durante el inicio de la jornada laboral y se dirigió hacia el sanitario reservado para el personal. Ante su demora en regresar, sus compañeros de tareas acudieron al lugar, forzaron la puerta de acceso y la hallaron sin signos vitales. Las primeras hipótesis indican que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio fulminante.

Tras el hallazgo, se dio aviso a las autoridades y se activó el protocolo correspondiente para este tipo de hechos. El cuerpo de la funcionaria será trasladado al Cuerpo Médico Forense en la Morgue Judicial para la realización de la necropsia de rigor que confirme de manera fehaciente las causas del deceso.