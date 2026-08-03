Tragedia en Mendoza: un matrimonio murió al caer un árbol sobre su camioneta el día del cumpleaños de 15 de su hija

Lo que debía ser una jornada de celebración terminó en una tragedia en Mendoza. Un matrimonio murió este sábado luego de que un árbol cayera sobre la camioneta en la que viajaban cuando iban a buscar a su hija, que ese mismo día cumplía 15 años y había participado de un torneo de hockey sobre césped.

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Las víctimas fueron identificadas como Fabio Germán Pompei , de 46 años, y Claudia Fabiana Piedi , de 48. Ambos fallecieron en el acto como consecuencia del fuerte impacto.

El hecho ocurrió pasadas las 16.30 en el kilómetro 621 de la Ruta Nacional 143, en el paraje Paso de las Carretas, en el departamento de San Carlos.

Según informaron fuentes policiales, en ese momento se registraban intensas ráfagas de viento cuando un árbol de gran porte se desplomó sobre una camioneta Baic. El tronco impactó de lleno sobre el sector del conductor y el acompañante, donde viajaba el matrimonio.

Detrás de ellos iban su hija de 15 años y Andrea Roxana Fariña, de 52 años, quienes quedaron atrapadas dentro del vehículo. Bomberos del Valle de Uco trabajaron para rescatarlas y luego fueron trasladadas al Hospital Antonio J. Scaravelli con distintas lesiones.

Iban a buscar a su hija tras un torneo de hockey

La adolescente había viajado junto a otras divisiones del Club Banco Mendoza para disputar una jornada de hockey sobre césped en San Rafael.

El regreso del contingente estaba previsto para la noche, pero sus padres decidieron adelantar el viaje para buscarla y compartir con ella el día de su cumpleaños número 15. El trayecto terminó de la peor manera.

La familia residía en Chacras de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo. Si bien era oriunda de la Patagonia, se había radicado en Mendoza por cuestiones laborales, ya que Pompei se desempeñaba como geólogo.

El dolor de los clubes deportivos

La noticia conmocionó a la comunidad deportiva mendocina. El Club Banco Mendoza, donde juega Bianca, expresó sus condolencias a través de las redes sociales y anunció la suspensión de todas las actividades deportivas y recreativas en señal de duelo.

"Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de Fabio Pompei y Fabiana Piedi, padres de Bianca, jugadora de hockey sobre césped de nuestro club. Toda la comunidad acompaña a la familia en este doloroso momento", señalaron desde la institución.

Por su parte, el club de futsal San Pablo también manifestó su pesar, ya que otra de las hijas del matrimonio, de 17 años, integra esa institución.

Familiares, amigos y allegados despidieron a Fabio Pompei y Claudia Piedi este lunes por la mañana en el cementerio Parque Jardín Mendoza, donde se realizó el último adiós a la pareja cuya historia conmovió a todo el país.