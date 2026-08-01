    • 1 de agosto de 2026 - 20:22

    Un árbol cayó sobre una camioneta y provocó la muerte de dos personas

    Además, una persona terminó herida. Las autoridades informaron que el incidente fue provocado por las fuertes ráfagas de viento que azotan la región.

    image

    Durante la tarde de este sábado, ocurrió un trágico accidente en el departamento de San Carlos cuando un árbol de gran porte se desplomó sobre una camioneta y provocó la muerte de dos personas en la Ruta 143.

    Leé además

    Choque. Foto: InfoAlbardón.

    Albardón: manejaba con 2,04 gramos de alcohol en sangre y terminó contra un árbol
    AndrésGómez tenía 47 años. 

    Identificaron al hombre que murió mientras corría por una calle de Capital

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El incidente, registrado a la altura del kilómetro 621 en la zona conocida como Paso de Las Carretas, fue reportado inicialmente a través de varios llamados al 911 que alertaban sobre el impacto del ejemplar contra una camioneta que circulaba por el lugar.

    Al arribar al sitio del siniestro, personal de la Comisaría 18° y equipos de emergencia constataron que dos vehículos se vieron involucrados en el hecho.

    El panorama era desolador tras la caída del árbol: en el interior de uno de los rodados se hallaron los cuerpos de dos personas fallecidas, mientras que una tercera víctima se encontraba atrapada y con lesiones de diversa consideración.

    Las autoridades informaron que el incidente fue provocado por las fuertes ráfagas de viento que azotan la región. Ante el peligro inminente de que otro árbol de gran tamaño cayera sobre la ruta, la Policía de Mendoza, junto a Defensa Civil, implementó un operativo de seguridad que incluye cortes preventivos en la circulación sobre la Ruta Nacional 143 y su intersección con la Ruta Nacional 40.

    En el lugar trabaja un amplio despliegue que incluye a Bomberos, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y efectivos policiales, quienes realizan tareas de rescate de los afectados y la remoción del árbol para despejar la vía.

    Mientras tanto, las actuaciones judiciales y periciales continúan en curso para determinar con exactitud las circunstancias que rodearon este lamentable suceso.

    Fuente: Los Andes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El acusado admitió el crimen ante los policías y se entregó. 

    Horroso crimen: detuvieron a un hombre acusado de matar a golpes a su hijo de 12 años

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El hombre se descompensó y murió en Capital.

    Un hombre trotaba en Capital, se descompensó en plena vereda y murió

    Por Redacción Diario de Cuyo
    San Juan se unió en una despedida marcada por el dolor, el respeto y el reconocimiento a quienes entregaron su vida al servicio de la comunidad. Fotos: Daniel y Mariano Arias / Diario de Cuyo

    [Galería de fotos] Del dolor al adiós: San Juan despidió a las víctimas de la tragedia aérea de Valle Fertil

    Por Celeste Roco Navea
    gracias oficiales por todo, el sentido homenaje de los bomberos de san juan a las victimas de la tragedia aerea

    "Gracias oficiales por todo", el sentido homenaje de los Bomberos de San Juan a las víctimas de la tragedia aérea

    Por Celeste Roco Navea