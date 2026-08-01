[Galería de fotos] Del dolor al adiós: San Juan despidió a las víctimas de la tragedia aérea de Valle Fertil

"No es un adiós, es un hasta pronto". En las puertas del Panteón Provincial se realizó la última ceremonia para despedir a las víctimas de la tragedia área en Valle Fertil, dónde se hizo lectura de textos religiosos y se reflexionó sobre la pérdida y el dolor que genera.

Familiares, compañeros, colegas y allegados de Carlos Heredia, director de Protección Civil; Marcelo Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe del Cuerpo de Bomberos; y Jorge Carbajal, segundo jefe de esa división acompañaron cada instancia de la última despedida que inició a las 9 de la mañana de hoy con una misa en la Iglesia Catedral San Juan Bautista, tras la jornada de puertas abiertas de este viernes.

Cabe recordar que durante el siniestro fatal también perdieron la vida Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Todos estaban vinculados con la prevención, la respuesta ante emergencias y el combate de incendios forestales.

Funcionarios del gobierno provincial, miembros de las fuerzas de seguridad y una gran multitud acompañaron la ceremonia al aire libre, en un espacio donde no entraba un alma más. "Rendimos homenajes a quienes demostraron gran coraje, con su vida década al servicio de la carrera. Compañeros sin igual, honrando nuestra bandera", fueron algunas de las palabras elegidas para el recuerdo y la despedida.

"El silencio reclama el respeto más profundo. Atrás quedaron las noches, las anécdotas y risas, y borradas las sonrisas hoy todos mirando al cielo solo buscamos consuelo que alivie nuestra mirada. Mis amigos de la vida, no habrá explicaciones, no entendemos las razones y levantaremos la cabeza pidiendo la fortaleza y uniendo los corazones. Despedimos hermanos. Descansen en paz", dijo ante todos los presentes con la voz quebrada un miembro de la fuerza que decidió rendir homenajes con unas sentidas palabras que interpelaron a todos los presentes.

Quién también hizo uso de la palabra fue el vicegobernador de San Juan, Fabián Martin. Notablemente afectado compartió el dolor que representa para la provincia la tragedia. "Son días doloroso para los sanjuaninos. Ha calado profundamente en el corazón de nosotros está irreparable pérdida de estas cuatro personas", dijo.

Y continuo: "Murieron cumpliendo su función. La verdad es que nos va a costar mucho poder superar este momento. Pero también le vida cortinua y tenemos que tener la fortaleza. Veo madres que pierden a sus hijos, esposas que pierden a sus maridos, hijos e hijas que pierden a sus padres. De un minuto para otro se les viene el mundo encima. La mejor manera de rendirles homenaje es que esos hijos, esas esposas, hermanos, madre, sigan transitando el camino del bien, luchandole a la vida".

Tras las palabras de despedida, la banda de música de la Policía de San Juan interpretó El Toque del Silencio, la interpretación para rendir los honores fúnebres.

El dolor persistirá en las familias de los fallecidos y sus entornos. También en la fuerza policial y en la comunidad en general. San Juan perdió importantes y valiosas personas, que aportaban al bienestar de la comunidad con vocación y servicio, muchas veces sin pedir nada a cambio. Con el ingreso de los féretros al Panteón Provincial la provincia le brindó el último adiós a sus héroes caídos.

Las imágenes del último adiós a los héroes de San Juan