"Gracias oficiales por todo", el sentido homenaje de los Bomberos de San Juan a las víctimas de la tragedia aérea

Camiones en la vereda, decenas de personas sobre los márgenes de la calle y una gran bandera de Argentina fueron el marco del último adiós a los sanjuaninos fallecidos en la tragedia de Valle Fértil.

El último adiós a los cuatro sanjuaninos que fallecieron el pasado miércoles estuvo cargado de emotividad, recuerdo, dolor y sentidos homenajes en distintos puntos de la provincia. Tras la misa de despedida que se realizó en la Iglesia Catedral San Juan Bautista, se dió paso al recorrido que tenía previsto detenerse en cada edificio público donde las víctimas cumplían funciones.

La primera parada fue la Central de Policía, dónde los integrantes de cada oficina y organismos le rindió honores al subjefe de la Policia de San Juan, Germán Videla. El recorrido continuó luego hasta la Dirección de Protección Civil, sobre calle Tucumán antes de Benavides. Allí, sucedió lo mismo para dar el último adiós al comisario retirado y titular del organismo, Carlos Heredia.

El cuartel de Bomberos fue la tercera y más emotiva de las paradas que tuvo el recorrido. Decenas de vecinos se dieron cita en el lugar, colmando los márgenes de la calle Mendoza. También estuvieron presentes los bomberos retirados de la provincia, quienes con mucho dolor y congoja se fueron acompañando en este duro momento.

"No es un adiós, es un hasta siempre", comentaron en más de una oportunidad, compartiendo anécdotas y recuerdos de vivencias compartida con Heredia, Castro y Carbajal, quienes fueron parte de la dependencia. Además, como estaba previsto, personal del cuartel que se organizó sobre el ingreso del edificio para rendir honores.

Familias completas se acercaron y durante el paso del cortejo comenzaron a flamear pañuelos blancos, los aplausos no cesaron y una vecina elevó sobre su cabeza un cartel que sintetizó lo que muchos compartían. "Gracias oficiales por todo".