    • 1 de agosto de 2026 - 13:06

    "Gracias oficiales por todo", el sentido homenaje de los Bomberos de San Juan a las víctimas de la tragedia aérea

    Camiones en la vereda, decenas de personas sobre los márgenes de la calle y una gran bandera de Argentina fueron el marco del último adiós a los sanjuaninos fallecidos en la tragedia de Valle Fértil.

    image
    Por Celeste Roco Navea

    El último adiós a los cuatro sanjuaninos que fallecieron el pasado miércoles estuvo cargado de emotividad, recuerdo, dolor y sentidos homenajes en distintos puntos de la provincia. Tras la misa de despedida que se realizó en la Iglesia Catedral San Juan Bautista, se dió paso al recorrido que tenía previsto detenerse en cada edificio público donde las víctimas cumplían funciones.

    Leé además

    Carlos Heredia junto al destacamento de Astica, Valle Fértil.

    Emotivo homenaje: el cuartel de bomberos de Astica llevará el nombre de Carlos Heredia
    San Juan se unió en una despedida marcada por el dolor, el respeto y el reconocimiento a quienes entregaron su vida al servicio de la comunidad. Fotos: Daniel y Mariano Arias / Diario de Cuyo

    [Galería de fotos] Del dolor al adiós: San Juan despidió a las víctimas de la tragedia aérea de Valle Fertil

    Por Celeste Roco Navea

    La primera parada fue la Central de Policía, dónde los integrantes de cada oficina y organismos le rindió honores al subjefe de la Policia de San Juan, Germán Videla. El recorrido continuó luego hasta la Dirección de Protección Civil, sobre calle Tucumán antes de Benavides. Allí, sucedió lo mismo para dar el último adiós al comisario retirado y titular del organismo, Carlos Heredia.

    El cuartel de Bomberos fue la tercera y más emotiva de las paradas que tuvo el recorrido. Decenas de vecinos se dieron cita en el lugar, colmando los márgenes de la calle Mendoza. También estuvieron presentes los bomberos retirados de la provincia, quienes con mucho dolor y congoja se fueron acompañando en este duro momento.

    "No es un adiós, es un hasta siempre", comentaron en más de una oportunidad, compartiendo anécdotas y recuerdos de vivencias compartida con Heredia, Castro y Carbajal, quienes fueron parte de la dependencia. Además, como estaba previsto, personal del cuartel que se organizó sobre el ingreso del edificio para rendir honores.

    Familias completas se acercaron y durante el paso del cortejo comenzaron a flamear pañuelos blancos, los aplausos no cesaron y una vecina elevó sobre su cabeza un cartel que sintetizó lo que muchos compartían. "Gracias oficiales por todo".

    Para quienes dedican su vida a proteger a los demás, la despedida de un compañero no entiende de jerarquías ni de instituciones, solo reconoce el valor de quienes hicieron del servicio una misión hasta el último día.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Violento asalto en Rivadavia. Todo quedó registado.

    Violento robo en un local de ropa: dos delincuentes amenazaron al empleado y todo quedó filmado

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El sentido último adiós a las cuatro víctimas fatales de la tragedia aérea en el Cementerio de la Capital. Fotos: Daniel Arias / Diario de Cuyo

    El último adiós: lágrimas, congoja y ceremonia con honores para despedir a las víctimas de la tragedia aérea de Valle Fértil

    Por Celeste Roco Navea
    el caso del depredador serial que raptaba y violaba adolescentes: fue condenado a 30 anos de prision

    El caso del depredador serial que raptaba y violaba adolescentes: fue condenado a 30 años de prisión

    Por Redacción Diario de Cuyo
    siete personas murieron en un choque frontal entre un auto y un camion en exaltacion de la cruz: tres eran menores

    Siete personas murieron en un choque frontal entre un auto y un camión en Exaltación de la Cruz: tres eran menores

    Por Redacción Diario de Cuyo