Emotivo homenaje: el cuartel de bomberos de Astica llevará el nombre de Carlos Heredia

El cuartel de bomberos voluntarios de Astica se inauguró tiempo atrás hasta entonces, el departamento solo tenía un destacamento en Villa San Agustín.

El cuartel de bomberos de la localidad de Astica pasará a llamarse Carlos Heredia, en honor a su destacada labor, compromiso y entrega con la institución y sus vecinos.

La iniciativa busca inmortalizar el legado de una figura entrañable de la zona, cuyo trabajo incansable dejó una huella imborrable en el cuerpo de bomberos voluntarios y en el corazón de toda la comunidad vallista.

El legado de Carlos Heredia en Astica El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, informó que el destacamento de Bomberos Voluntarios de Astica llevará el nombre de Carlos Heredia, lo anunció mientras se desarrollaba la ceremonia en la catedral.

Vocación de servicio: Su paso por la institución estuvo marcado por la solidaridad, la abnegación y la constante predisposición para ayudar a los habitantes de Astica y sus alrededores ante cualquier contingencia.