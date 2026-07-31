    • 31 de julio de 2026 - 20:10

    Emotivo homenaje: el cuartel de bomberos de Astica llevará el nombre de Carlos Heredia

    El cuartel de bomberos voluntarios de Astica se inauguró tiempo atrás hasta entonces, el departamento solo tenía un destacamento en Villa San Agustín.

    Carlos Heredia junto al destacamento de Astica, Valle Fértil.

    Carlos Heredia junto al destacamento de Astica, Valle Fértil.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cuartel de bomberos de la localidad de Astica pasará a llamarse Carlos Heredia, en honor a su destacada labor, compromiso y entrega con la institución y sus vecinos.

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    La iniciativa busca inmortalizar el legado de una figura entrañable de la zona, cuyo trabajo incansable dejó una huella imborrable en el cuerpo de bomberos voluntarios y en el corazón de toda la comunidad vallista.

    El legado de Carlos Heredia en Astica

    El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, informó que el destacamento de Bomberos Voluntarios de Astica llevará el nombre de Carlos Heredia, lo anunció mientras se desarrollaba la ceremonia en la catedral.

    Vocación de servicio: Su paso por la institución estuvo marcado por la solidaridad, la abnegación y la constante predisposición para ayudar a los habitantes de Astica y sus alrededores ante cualquier contingencia.

    Unión comunitaria: El nombramiento del cuartel no solo destaca su labor individual, sino que simboliza el espíritu de sacrificio que caracteriza a los bomberos voluntarios de la región.

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