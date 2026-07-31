"Lo difícil es cómo se sigue": el acompañamiento de la Policía de San Juan a los efectivos tras la tragedia aérea de Valle Fértil

La tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil no solo dejó un profundo dolor en las familias de las víctimas, sino también una herida abierta dentro de la Policía de San Juan y de los organismos de emergencia de la provincia. Con la pérdida del director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, comisario general Germán Videla; el jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía, Rubén Castro; y el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal, la institución enfrenta uno de los episodios más difíciles de su historia reciente.

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Frente a ese escenario, la prioridad dejó de ser únicamente la organización institucional para centrarse en el acompañamiento humano de quienes compartían el trabajo diario con las víctimas. Así lo aseguró el jefe de la Policía de San Juan, comisario general Marcelo Álvarez, quien detalló que la fuerza activó un dispositivo de asistencia apenas se confirmó el siniestro.

"Desde el minuto que se tomó conocimiento de la tragedia, nosotros tenemos un equipo de psicólogos y profesionales que inmediatamente se pusieron a disposición para abordar a todo el personal de Bomberos" , señaló en diálogo con DIARIO DE CUYO.

El acompañamiento no se limitó a los recursos propios de la institución. Según detalló Álvarez, el Ministerio de Salud también sumó especialistas para reforzar la contención emocional de los efectivos que participaron del operativo de búsqueda, rescate y despedida de sus compañeros como aquellos que lo demanden siendo parte de la fuerza policial.

"El acompañamiento va a continuar porque esto no es fácil. Tenemos estos días que son muy duros, pero el verdadero desafío es el después, cómo se sigue", afirmó.

“Después veremos cómo se organiza”, la reflexión del jefe Álvarez tras la pérdida de sus compañeros

Mientras la institución atraviesa el duelo, la reorganización interna quedó en un segundo plano. Consultado sobre cómo continuará el funcionamiento de la fuerza tras la pérdida de cuatro referentes, Álvarez fue contundente.

“No estoy pensando ahora en eso. Una vez que pase toda esta situación y podamos acompañar a nuestros compañeros hasta su lugar final, después veremos cómo se reorganiza", expresó.

Sus palabras reflejan el momento que vive la institución, donde el impacto emocional supera cualquier análisis operativo. La atención está puesta en contener a quienes trabajaban codo a codo con las víctimas y en acompañar a sus familias durante las horas más difíciles.

Con el correr de los días llegará el desafío de reorganizar funciones y cubrir cargos. Pero, por ahora, puertas adentro de la fuerza, la prioridad es atravesar el duelo colectivamente y brindar apoyo a quienes quedaron profundamente afectados por una tragedia que marcará para siempre a la comunidad policial y de emergencias de San Juan.