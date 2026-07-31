Tragedia aérea en San Juan: respeto y reconocimiento en el inicio del funeral de los sanjuaninos

La gente se agolpó frente a la Catedral para despedir a Carlos Heredia, Marcelo Videla, Rubén Castro y Jorge Carbajal, víctimas de la tragedia aérea en San Juan.

El funeral de los fallecidos en la tragedia áerea de San Juan arrancó con el respeto de la gente.

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Aún faltaba más de media hora para la llegada de los féretros con los cuerpos de las víctimas de la tragedia aérea en San Juan, y ya había gente agolpada frente a la Catedral para despedirlos. Pese a la multitud reinó el respeto y el silencio que sólo se rompió con el interminable aplauso con el que los recibieron.

En el entorno a laLa gente se agolpó frente a la Catedral para despedir a Carlos Heredia, Marcelo Videla, Rubén Castro y Jorge Carbajal, víctimas de la peor tragedia aérea en San Juan. Catedral se podía percibir el dolor y la tristeza aún en personas que no conocieron a Carlos Heredia, Marcelo Videla, Rubén Castro y Jorge Carbajal. Pero, su honorable tarea hizo que los sanjuaninos lamentaran su fallecimiento. ‘A lo mejor alguna vez escuché sus nombres en el noticiero, pero no los conocía. Igual quise venir a despedirlos porque lo que representaban para toda la comunidad’, dijo Rosa Vargas, que llegó junto a su esposo hasta la Catedral para despedir a los funcionarios.

Durante la espera, reinó un silencio fuera de lo común en la Plaza 25 y en las inmediaciones de la Catedral. Pese al intenso tránsito, típico en la zona, no se escuchó ni un bocinazo. El respeto por los fallecidos se hizo sentir desde todos los ámbitos. Incluso, los vendedores de churros se apostaron frente a la iglesia como espectadores y parando la venta. Sólo quisieron mostrar su respeto a los ‘héroes’.

La llegada de las víctimas de la tragedia aérea en San Juan Ese profundo silencia permitió sentir claramente las sirenas de las motos de la División Tránsito y del GAM de la Policía de San Juan que encabezaban la columna de las movilidades fúnebres que trasladaban los cuerpos. En ese momento, la gente se acercó lo más posible a la Catedral para demostrar su respeto y reconocimiento a los caídos.

La primera movilidad que estacionó frente a la Catedral, transportaba los restos de Marcelo Videla, Subjefe de la Policía. Ni bien se abrieron las puertas del furgón y la guardia de honor tomó el féretro, se hizo sentir el aplauso interminable de la gente.