Alerta naranja por fuerte viento Zonda en San Juan: qué pasará hoy con el dictado de clases

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para este viernes en San Juan debido al impacto del viento Zonda, fenómeno que provocará un marcado ascenso de la temperatura y ráfagas muy fuertes en varios sectores de la provincia. Ante este panorama, el Ministerio de Educación resolvió suspender las clases durante el turno mañana en tres departamentos, mientras monitorea de manera constante la evolución del clima junto a la Dirección de Protección Civil para evaluar qué sucederá con el dictado de clases en el turno tarde en el resto del territorio provincial.

Las proyecciones oficiales contemplan una jornada que inició con una mínima de 7°C y cielo mayormente cubierto. Con el transcurso de las horas, el viento comenzará a ganar intensidad hasta alcanzar una máxima estimada en 26°C durante la tarde. Ese periodo se perfila como el más severo de la jornada, ya que se prevén vientos sostenidos de entre 42 y 50 km/h, acompañados por ráfagas que podrían oscilar entre los 70 y 78 km/h, con picos capaces de superar los 80 km/h en los puntos más críticos. Estas condiciones provocarán una reducción significativa de la visibilidad a causa del polvo en suspensión y generarán complicaciones directas en la circulación y el desarrollo de actividades al aire libre.