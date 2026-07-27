    • 27 de julio de 2026 - 08:51

    Alerta por Zonda en San Juan: ¿habrá clases este lunes en la siesta-tarde?

    Hay un alerta vigente entregado por la Dirección de Protección Civil de la provincia.

    Alerta por Zonda en San Juan: ¿habrá clases este lunes en la siesta-tarde?

    Alerta por Zonda en San Juan: ¿habrá clases este lunes en la siesta-tarde?

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    La Dirección de Protección Civil emitió una alerta amarilla por viento Zonda para la tarde de este lunes 27 de julio en la provincia de San Juan. El fenómeno afectará principalmente a las zonas de precordillera, registrando ráfagas intensas que podrían superar los 70 km/h, que se esperan para horas de la siesta-tarde.

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    De acuerdo con el informe oficial, el área comprendida incluye los departamentos de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Zonda y Ullum. Se prevé la presencia de viento cálido y seco con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 km/h, acompañadas por ráfagas superiores de manera puntual.

    Desde el organismo advirtieron que estas condiciones atmosféricas provocarán un aumento repentino de la temperatura, un marcado descenso en los niveles de humedad y una reducción significativa de la visibilidad.

    ¿Qué pasará con las clases en San Juan?

    Hasta el momento, el Ministerio de Educación de la provincia no ha emitido un comunicado oficial respecto a cómo se desarrollará el dictado de clases en el turno tarde, horario en el que se prevé la llegada de las ráfagas más fuertes. Se espera una resolución oficial en las próximas horas.

    Recomendaciones de Protección Civil:

    • Evitar la exposición al aire libre y el contacto con cables o postes caídos.

    • Manejar con máxima precaución debido a la baja visibilidad por el polvo en suspensión.

    • No generar ningún tipo de fogata o quema de pastizales para prevenir incendios.

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