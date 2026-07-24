Alerta ahorristas: el proyecto del Gobierno que podría cambiar las reglas para comprar autos 0 km

El Gobierno nacional impulsa una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desregulación que eliminaría los controles de la IGJ sobre los planes de ahorro.

El Gobierno nacional avanza en un anteproyecto de ley que promete una profunda reestructuración regulatoria en múltiples sectores comerciales y financieros. Entre los puntos más controvertidos, la iniciativa busca desregular los planes de ahorro previo para la compra de autos 0 km, eliminando la fiscalización que hoy ejerce el Estado sobre las empresas administradoras de estos grupos.

El texto, elaborado por la cartera conducida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, plantea quitarle a la Inspección General de Justicia (IGJ) el control específico sobre el sistema. De aprobarse, las operaciones de capitalización y ahorro pasarán a regirse únicamente por el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor.

Fin del control estatal y los riesgos para los suscriptores Actualmente, la IGJ regula las condiciones de comercialización, audita la solvencia de las administradoras y fiscaliza el cumplimiento de los compromisos asumidos con los ahorristas, tales como los plazos de entrega de los vehículos, los costos de adjudicación y el precio de los seguros prendarios.

Especialistas y voceros del sector automotor encendieron las alarmas ante este posible escenario. Señalan que, al derogar la normativa vigente (Decreto 142.277), las empresas ya no tendrán la obligación legal de someterse a esas garantías previas.

Sin el filtro estatal, cualquier firma podrá lanzar sistemas de ahorro previo sin acreditar respaldo patrimonial. Esto dejaría a los consumidores expuestos a eventuales incumplimientos o estafas, teniendo que recurrir a la Justicia o a Defensa del Consumidor recién cuando el perjuicio ya se haya consumado.