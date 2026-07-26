Emiten alerta por viento Zonda en San Juan: anticipan ráfagas de hasta 70 km/h

La Dirección de Protección Civil emitió una alerta meteorológica por viento Zonda en San Juan para la tarde de este lunes 27 de julio. El fenómeno alcanzará principalmente sectores de precordillera y estará acompañado por ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
De acuerdo al informe oficial, la alerta amarilla comprende zonas de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Zonda y Ullum, donde se espera la presencia de viento cálido y seco durante el transcurso de la jornada.
Desde el organismo indicaron que el viento podría registrar velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas superiores de manera puntual. Además, advirtieron que el fenómeno puede provocar una reducción importante de la visibilidad, un repentino incremento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.