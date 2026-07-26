    • 26 de julio de 2026 - 21:18

    Emiten alerta por viento Zonda en San Juan: anticipan ráfagas de hasta 70 km/h

    Protección Civil lanzó una alerta amarilla por la presencia de viento Zonda durante la tarde de este lunes.

    Alerta por viento Zonda.

    Alerta por viento Zonda.

    Foto:

    La Dirección de Protección Civil emitió una alerta meteorológica por viento Zonda en San Juan para la tarde de este lunes 27 de julio. El fenómeno alcanzará principalmente sectores de precordillera y estará acompañado por ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

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    De acuerdo al informe oficial, la alerta amarilla comprende zonas de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Zonda y Ullum, donde se espera la presencia de viento cálido y seco durante el transcurso de la jornada.

    Desde el organismo indicaron que el viento podría registrar velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas superiores de manera puntual. Además, advirtieron que el fenómeno puede provocar una reducción importante de la visibilidad, un repentino incremento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.

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    Recomendaciones por alerta de vientos fuertes:

    • Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).
    • Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
    • Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima, siempre con luces bajas encendidas.
    • No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.)
    • Tener siempre a mano linternas cargadas.
    • Asimismo, Protección Civil recuerda que el riesgo de incendios forestales por quema de pastizales y basura es alto.
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