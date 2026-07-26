Preservar la salud mental de trabajadores mineros y el cuidado remoto de adultos mayores, los proyectos elgidos en el Bootcamp 2026

Crear una idea desde cero, validarla y convertirla en un proyecto de negocio potencial en apenas 48 horas. Ese fue el desafío que enfrentaron los 45 participantes del cuarto Bootcamp de JAE , quienes, organizados en nueve equipos, presentaron iniciativas enfocadas en resolver problemáticas concretas de San Juan. Tras la deliberación del jurado, los ganadores de la edición 2026 fueron los jóvenes que desarrollaron ConecApp , mientras que la mención especial quedó en manos de Vita.

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Bootcamp 2026: nueve proyectos nacidos en 48 horas coronaron la nueva edición de desafío emprendedor joven de San Juan

La inteligencia artificial, la minería, la agricultura, la salud y la inserción laboral fueron algunos de los ejes elegidos por los jóvenes, que defendieron sus propuestas ante un jurado integrado por referentes del ecosistema emprendedor y productivo de la provincia.

El mismo estuvo integrado por Ariel Rojas (Lic. en economía. Trabaja con transferencia tecnológica como tutor de la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Cuyo); Emilia Elizondo (contadora pública de Broker Andino); Facundo Cereceda (exvoluntario de JAE, fundador de Cereceda y Asociados, emprendedor y miembro del CPCE); Germán Von Euw (Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación); Alejandro Moreno (fundador de COEVIA -Conocimiento Evolutivo con IA- y director ejecutivo del Consorcio de Empresas Tecnológicas de San Juan); Iván Grgic (Líder de Asuntos Públicos y staff del proyecto El Pachón); Federica Mariconda (periodista, consultora política y escritora sanjuanina. Magíster en Liderazgo Político y gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Andesmar - Diario de Cuyo) y Ximena Ligoule (vicepresidenta de JAE).

Tras una ardua deliberación, los profesionales eligieron a dos proyectos por encima de los demás, declarando como ganadores del cuarto Bootcamp de JAE a ConectApp , una aplicación que busca preservar la salud mental de los trabajadores mineros. Por su parte, la mención especial quedó en manos del grupo que desarrolló Vita , una herramienta de asistencia para seguir la salud de los adultos mayores.

Se trata de una plataforma que reutiliza las cámaras de seguridad ya instaladas en industrias para convertirlas en un sistema de prevención de accidentes mediante inteligencia artificial.

La propuesta está dirigida principalmente a empresas mineras, industrias y proveedores que trabajan en entornos de riesgo. El software analiza las imágenes en tiempo real y detecta situaciones potencialmente peligrosas, como un operario sin casco o comportamientos inseguros, enviando alertas inmediatas a los supervisores.

El diferencial del proyecto es que no requiere reemplazar la infraestructura existente, sino agregar una capa tecnológica que permita anticipar incidentes antes de que ocurran.

Origen 18.25: una puerta al primer empleo

Con el dato de que nueve de cada diez participantes del Bootcamp manifestaron no haber conseguido trabajo y experimentaron dificultades durante la búsqueda de un primer empleo, el segundo equipo diseñó Origen 18.25.

Se trata de una iniciativa destinada a jóvenes de entre 18 y 25 años sin experiencia laboral. El proyecto propone capacitarlos inicialmente en confección textil mediante la fabricación de cuellos térmicos y, posteriormente, avanzar hacia prendas de mayor complejidad, como guardapolvos, ambos y mamelucos para la minería.

El objetivo es que los participantes adquieran experiencia real de trabajo mientras desarrollan habilidades que aumenten sus posibilidades de inserción laboral.

ConectApp: salud mental para trabajadores mineros

El tercer equipo puso el foco en una problemática poco visibilizada: la salud mental en la minería.

Su propuesta, denominada ConectApp, consiste en una aplicación que utiliza inteligencia artificial para monitorear indicadores emocionales de los trabajadores durante los regímenes laborales de larga permanencia en campamentos mineros.

La plataforma analiza el contexto del empleado, detecta señales de alerta y notifica preventivamente al área de Recursos Humanos, sin reemplazar el trabajo de los profesionales. También contempla el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales y privacidad.

Vita: una aplicación para cuidar a los adultos mayores

Uno de los proyectos con mayor carga emocional fue Vita, una aplicación pensada para convertir cualquier smartwatch en una herramienta de monitoreo para adultos mayores.

El sistema detecta caídas, inmovilidad, alteraciones en la frecuencia cardíaca y cambios bruscos en la rutina. En caso de una emergencia, envía automáticamente alertas a familiares y servicios de asistencia.

Los desarrolladores explicaron que la inteligencia artificial aprende los hábitos de cada usuario para mejorar la precisión de las alertas y brindar mayor tranquilidad a las familias que no pueden acompañar permanentemente a sus seres queridos.

Moni: el asistente fiscal para microemprendedores

Pensando en quienes recién comienzan un negocio, otro equipo desarrolló Moni, un asistente virtual basado en inteligencia artificial.

La herramienta busca responder consultas tributarias básicas, orientar sobre documentación, emitir facturas, registrar ventas y generar métricas para acompañar el crecimiento de pequeños emprendimientos.

Cuando la consulta excede el alcance del sistema, la plataforma deriva automáticamente al usuario hacia un profesional, en este caso un contador público, evitando errores en temas de mayor complejidad.

Hidrolit: tecnología para ahorrar agua en el campo

La eficiencia hídrica fue el eje de Hidrolit, una plataforma destinada a productores agrícolas.

El proyecto combina sensores especialmente adaptados a los suelos sanjuaninos con un sistema de análisis que determina las necesidades del cultivo y optimiza el riego.

La información obtenida permite reducir el desperdicio de agua, disminuir costos y mejorar la productividad, un aspecto especialmente relevante en una provincia donde el recurso hídrico es estratégico.

Conectados.net: unificar la búsqueda laboral

El séptimo equipo propuso Conectados.net, una plataforma web que reúne en un solo lugar las oportunidades laborales destinadas a estudiantes y jóvenes profesionales.

A través de inteligencia artificial, el sistema analiza los perfiles de postulantes y empresas para facilitar el "matching" entre oferta y demanda laboral.

Además de centralizar búsquedas de empleo, incorpora capacitaciones, pasantías y herramientas para mejorar la empleabilidad del talento joven sanjuanino.

Bordalesa: una vidriera digital para las bodegas

Con el objetivo de fortalecer el mercado vitivinícola local nació Bordalesa, una plataforma de comercio electrónico orientada a conectar directamente a las bodegas con los consumidores.

Cada productor cuenta con un espacio personalizado para mostrar su historia, sus vinos y su identidad. Además, cada compra permite reservar visitas guiadas, integrando la comercialización con el enoturismo.

La propuesta apunta especialmente a pequeñas bodegas que hoy dependen de intermediarios para vender sus productos.

Renovatre: economía circular para los residuos mineros

El último equipo presentó Renovatre, una iniciativa enfocada en el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en campamentos mineros.

El proyecto propone transformar los restos de alimentos en compost industrial para abastecer a productores vitivinícolas, reduciendo simultáneamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

La propuesta busca generar un triple impacto: ambiental, económico y social, impulsando una economía circular vinculada al desarrollo de la minería sostenible en San Juan.

Más allá del ganador y la mención especial, los nueve proyectos reflejaron el espíritu del Bootcamp: transformar problemas cotidianos en oportunidades de innovación mediante el trabajo colaborativo, la creatividad y el uso estratégico de la tecnología. Una vez más, la juventud local demostró que las ideas pueden convertirse en propuestas con potencial para aportar soluciones concretas a desafíos productivos y sociales de la provincia.