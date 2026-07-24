De vender cookies por redes a disertar en el Bootcamp: la historia de dos hermanos sanjuaninos

Bootcamp en San Juan: son 45 los jóvenes que buscarán capacitarse y transformarse en emprendedores

Innovación y talento local: abrió el Bootcamp JAE 2026 con la mirada puesta en el desarrollo provincial

La apertura del Bootcamp JAE 2026 no solo reunió a los 45 emprendedores seleccionados para capacitarse, sino también a jóvenes protagonistas del ecosistema local que subieron al escenario para compartir aciertos, aprendizajes y desafíos reales del camino emprendedor.

Entre los disertantes del primer día destacaron los hermanos Juan Ignacio Romero (23 años) y Facundo Romero (20 años), fundadores de "Mesa Dulce", un proyecto enfocado en la elaboración y comercialización de productos de pastelería, principalmente cookies y brownies.

Exponerse ante un auditorio repleto de pares evaluados rigurosamente por la organización significó una prueba importante para los jóvenes gastronómicos:

"Poder exponernos a una situación así te hace salir de lo común. En cierto punto se vuelve necesario para entender qué se necesita para crecer dentro de un proyecto", expresó Juan Ignacio tras su presentación.

Además, los hermanos resaltaron la riqueza del intercambio generado durante la jornada inaugural: "No éramos los únicos disertantes; compartimos espacio con otros emprendedores que aportaron ideas muy interesantes para impulsarnos a todos a llegar más lejos".

La historia de los hermanos Romero es reflejo de cultura de trabajo y perseverancia, siendo los menores de nueve hermanos, la iniciativa nació de la necesidad de generar sus propios ingresos.

El próximo paso de los hermanos Romero

Actualmente, Mesa Dulce opera bajo una estructura de venta exclusivamente digital a través de redes sociales. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la demanda y el paso por espacios de articulación como el Bootcamp JAE impulsan a los hermanos Romero a dar el siguiente gran salto comercial.

"Hoy vendemos únicamente por redes sociales, pero nuestro objetivo actual y en lo que estamos trabajando activamente es en abrir un local físico para poder vender al público de manera directa" "Hoy vendemos únicamente por redes sociales, pero nuestro objetivo actual y en lo que estamos trabajando activamente es en abrir un local físico para poder vender al público de manera directa",

Su caso refleja la esencia de la convocatoria organizada por Jóvenes Empresarios de la Federación Económica de San Juan (JAE): inspirar desde la práctica concreta y motivar a las nuevas generaciones a formalizar y escalar sus negocios en la provincia.