IA en las escuelas de San Juan: lanzan una formación oficial y gratuita para docentes

El Ministerio de Educación abrió las inscripciones para una actualización académica de 200 horas sobre IA bajo modalidad mixta y está destinada a educadores de todos los niveles.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que la tecnología ya forma parte de la vida cotidiana de los estudiantes y que la escuela debe liderar su incorporación en los procesos de aprendizaje.

Con el objetivo de integrar la tecnología con sentido pedagógico y criterio ético, el Ministerio de Educación de San Juan puso en marcha la Actualización Académica en Inteligencia Artificial Generativa y Educación. Se trata de un trayecto formativo gratuito destinado a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

La iniciativa, que arranca formalmente el martes 28 de julio, busca dotar a los maestros y profesores de herramientas concretas para aplicar tecnologías de inteligencia artificial (IA) en la planificación de sus clases y en el aula.

Modalidad, duración y contenido del cursado La propuesta tendrá una carga horaria total de 200 horas reloj y se extenderá hasta el mes de noviembre bajo un formato bimodal (mixto), combinando instancias presenciales y virtuales.

Encuentro inaugural: Se llevará a cabo el 28 de julio, de 9:30 a 12:30, en el Centro de Convenciones de San Juan.

Estructura académica: El cursado se dividirá en cuatro módulos independientes de 50 horas cada uno.

Ejes temáticos: Uso pedagógico, criterios éticos, inclusión educativa y pensamiento crítico frente a las herramientas generativas.

Cupos e inscripción: La capacitación es 100% gratuita, aunque cuenta con cupos limitados. Quienes deseen participar deberán completar el formulario digital de inscripción dispuesto por la cartera educativa provincial. Apuesta por la innovación pedagógica En relación al lanzamiento de este programa, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que la tecnología ya forma parte de la vida cotidiana de los estudiantes y que la escuela debe liderar su incorporación en los procesos de aprendizaje.