    • 24 de julio de 2026 - 19:35

    Gendarmería rescató a seis personas aisladas por la nieve en la Cordillera de San Juan

    Gendarmería Nacional desplegó dos operativos para asistir a una familia atrapada por una avalancha en Calingasta y a un puestero incomunicado en Jáchal.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las intensas nevadas que afectaron a la Cordillera de los Andes en San Juan obligaron a desplegar dos operativos de rescate de alta complejidad. Personal de Gendarmería Nacional logró poner a salvo a seis personas que habían quedado aisladas por el temporal: una familia de cinco integrantes en Calingasta y un puestero en Jáchal.

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    Una familia quedó atrapada por una avalancha de nieve

    El primero de los procedimientos se realizó en el departamento Calingasta, donde una familia de cinco personas quedó varada luego de una avalancha que bloqueó el paso sobre el kilómetro 30 de la Ruta Provincial 400.

    La emergencia fue reportada por una empresa minera, que alertó sobre la situación. De inmediato, efectivos de los Grupos Especializados de Alta Montaña (GEAM), junto con una brigada de rescate y una ambulancia, se trasladaron hasta el lugar para asistir a los ocupantes y concretar su evacuación en condiciones seguras.

    Evacuaron a un puestero incomunicado en Jáchal

    El segundo operativo estuvo a cargo del GEAM del Escuadrón 25 Jáchal. Los gendarmes llegaron hasta el paraje Chita, sobre la Ruta Provincial 483, donde un puestero había quedado completamente incomunicado a raíz de las intensas nevadas y las dificultades para transitar por la zona.

    Tras verificar su estado de salud y brindarle asistencia, el hombre fue evacuado hacia un lugar seguro.

    Ambos procedimientos se llevaron a cabo en el marco de la Ley 27.287, que establece el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. Desde Gendarmería destacaron que estas intervenciones reflejan el trabajo coordinado de los equipos especializados para asistir a la población en situaciones de emergencia provocadas por fenómenos climáticos extremos.

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