Gendarmería rescató a seis personas aisladas por la nieve en la Cordillera de San Juan

Gendarmería Nacional desplegó dos operativos para asistir a una familia atrapada por una avalancha en Calingasta y a un puestero incomunicado en Jáchal.

Las intensas nevadas que afectaron a la Cordillera de los Andes en San Juan obligaron a desplegar dos operativos de rescate de alta complejidad. Personal de Gendarmería Nacional logró poner a salvo a seis personas que habían quedado aisladas por el temporal: una familia de cinco integrantes en Calingasta y un puestero en Jáchal.

Una familia quedó atrapada por una avalancha de nieve El primero de los procedimientos se realizó en el departamento Calingasta, donde una familia de cinco personas quedó varada luego de una avalancha que bloqueó el paso sobre el kilómetro 30 de la Ruta Provincial 400.

La emergencia fue reportada por una empresa minera, que alertó sobre la situación. De inmediato, efectivos de los Grupos Especializados de Alta Montaña (GEAM), junto con una brigada de rescate y una ambulancia, se trasladaron hasta el lugar para asistir a los ocupantes y concretar su evacuación en condiciones seguras.

Evacuaron a un puestero incomunicado en Jáchal El segundo operativo estuvo a cargo del GEAM del Escuadrón 25 Jáchal. Los gendarmes llegaron hasta el paraje Chita, sobre la Ruta Provincial 483, donde un puestero había quedado completamente incomunicado a raíz de las intensas nevadas y las dificultades para transitar por la zona.

Tras verificar su estado de salud y brindarle asistencia, el hombre fue evacuado hacia un lugar seguro.