Escritores y editores sanjuaninos se unen en defensa de la Ley del Libro

Bajo el lema de proteger la producción literaria local y garantizar el acceso equitativo a la lectura, hacedores de la cultura de San Juan realizarán una intervención pública para respaldar la vigencia de la Ley Nacional del Libro (N° 25.542).

Capacitan en San Juan sobre autismo y lenguaje para lograr diagnósticos tempranos

Gendarmería rescató a seis personas aisladas por la nieve en la Cordillera de San Juan

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y reunirá a escritores, editores, libreros, bibliotecarios y lectores de la provincia el próximo lunes a las 18:00 en la Biblioteca Popular Camilo Rojo (calle General Acha 441 Sur, Capital).

Durante el encuentro, los referentes del sector darán lectura y firma a un manifiesto colectivo en rechazo a las propuestas de desregulación del mercado editorial que se debaten a nivel nacional.

La Ley 25.542, sancionada en 2001, establece el régimen de precio uniforme de venta al público para libros (PVP). Entre los argumentos principales para su defensa, el colectivo sanjuanino destaca:

Protección a las librerías independientes: Impide que las grandes superficies comerciales o plataformas digitales vendan títulos por debajo del costo, permitiendo que las pymes y librerías de barrio de San Juan puedan competir en igualdad de condiciones.

Diversidad de catálogo y autores locales: La regulación del precio asegura que los sellos editoriales independientes puedan publicar a nuevos autores locales y regionales, y no solo los bestsellers comerciales.

Red de bibliotecas populares: Sostiene el ecosistema cultural descentralizado que alimenta a las bibliotecas comunitarias de los departamentos sanjuaninos.

Desde la organización invitan a toda la ciudadanía a sumarse a la jornada de visibilización, resaltando que la desregulación comercial pondría en riesgo la supervivencia de los comercios culturales autóctonos frente a los grandes monopolios del sector.

Con esta acción, San Juan se suma a la red de manifestaciones que distintas provincias vienen realizando a lo largo de todo el país en defensa de la industria editorial nacional.