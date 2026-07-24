    • 24 de julio de 2026 - 19:04

    Capacitan en San Juan sobre autismo y lenguaje para lograr diagnósticos tempranos

    Se realizó la cuarta jornada provincial dedicada al Trastorno del Espectro Autista en el Cine Teatro Municipal de San Juan.

    El Ministerio de Salud de la provincia llevó a cabo la cuarta jornada del Programa de Capacitación y Formación en Trastorno del Espectro Autista (TEA).

    El Ministerio de Salud de la provincia llevó a cabo la cuarta jornada del Programa de Capacitación y Formación en Trastorno del Espectro Autista (TEA).

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con el objetivo de afianzar la detección temprana y brindar herramientas prácticas de acompañamiento, el Ministerio de Salud de la provincia llevó a cabo la cuarta jornada del Programa de Capacitación y Formación en Trastorno del Espectro Autista (TEA).

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    El encuentro, organizado por la Dirección de Salud Mental, la Secretaría Técnica y el Centro Terapéutico Aurora Pérez, se desarrolló a sala llena en el Cine Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan. La jornada estuvo centrada en el módulo "Comunicación y Lenguaje", bajo el lema "Comunicación, lenguaje y vínculos en el Trastorno del Espectro Autista".

    Herramientas para la inclusión y señales de alerta

    La capacitación reunió a personal de la salud, docentes y familias en un espacio interdisciplinario enfocado en la atención basada en la evidencia científica.

    Durante las disertaciones, los especialistas profundizaron en ejes clave para la comunidad sanjuanina:

    Identificación de señales de alerta: Indicadores tempranos en la infancia para lograr diagnósticos oportunos e intervenciones a tiempo.

    Desarrollo del lenguaje: Estrategias funcionales para abordar los compromisos en la comunicación social.

    El rol de la familia: Guías concretas sobre cuándo realizar una derivación profesional y cómo acompañar el proceso de desarrollo integral en el hogar.

    Voces y profesionales a cargo

    La apertura oficial contó con la presencia del secretario técnico de Salud, Alejandro Navarta; la directora de Salud Mental, Noelia Villena; y la coordinadora del Centro Terapéutico Aurora Pérez, Marisa Zalazar, quienes coincidieron en la necesidad de articular una red provincial de formación continua para garantizar entornos más accesibles.

    El cuerpo de disertantes estuvo integrado por destacadas profesionales del área:

    Mg. Valeria Gigena: Abordó el diagnóstico del compromiso de la comunicación y fijación de objetivos de intervención funcionales.

    Lic. Romina Lorena Cortéz: Expuso sobre la contención familiar y el momento adecuado para la derivación médica o terapéutica.

    Lic. María Pilar Juárez: Estuvo a cargo de la conferencia "Procesos más que resultados", centrada en la evolución individual de cada paciente.

    Con estas instancias de actualización, la cartera sanitaria busca fortalecer la preparación de los equipos de salud y educación que acompañan a diario a las personas con TEA y a sus familias en todo San Juan.

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