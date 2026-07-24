    • 24 de julio de 2026 - 21:05

    Innovación y talento local: abrió el Bootcamp JAE 2026 con la mirada puesta en el desarrollo provincial

    De más de 140 postulaciones recibidas, la organización llevó a cabo un riguroso proceso de evaluación para seleccionar a los 45 participantes de Bootcamp que formarán parte de los talleres, mentorías y desafíos técnicos.

    Los 45 participantes que formarán parte de los talleres, mentorías y desafíos técnicos.

    Los 45 participantes que formarán parte de los talleres, mentorías y desafíos técnicos.

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    Por: Eliana Dominguez.

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    Bootcamp en San Juan: son 45 los jóvenes que buscarán capacitarse y transformarse en emprendedores

    Esta tercera edición consecutiva bajo la conducción del actual equipo llega con importantes mejoras organizativas, un salto cualitativo en los contenidos y un nivel de convocatoria sin antecedentes. De más de 140 postulaciones recibidas, la organización llevó a cabo un riguroso proceso de evaluación para seleccionar a los 45 participantes que formarán parte de los talleres, mentorías y desafíos técnicos.

    "Es un año muy especial para nosotros. Como comisión directiva, es nuestro último año de gestión y queríamos subir la vara. Tuvimos una evaluación exigente detrás de cada uno de los chicos seleccionados para asegurar que el nivel de los proyectos sea el más alto hasta la fecha", destacó Facundo Baigorrí, presidente de JAE, durante la jornada inaugural.

    Mentores de alto nivel y articulación público-privada

    El Bootcamp JAE no solo apunta a la formación teórica, sino a dotar a los emprendedores de herramientas clave para estructurar planes de negocios sólidos y profesionales. Durante las semanas de formación, destacados disertantes, mentores y referentes de la industria guiarán a los equipos.

    El evento cuenta con la articulación del sector público y privado, sumando el apoyo clave de instituciones como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME / CAME Joven), la Confederación Económica de San Juan (CESJ), el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y empresas del sector minero y tecnológico local.

    Un gran premio orientado a la continuidad y el éxito real

    Consultado sobre el incentivo principal para los participantes, Baigorrí enfatizó que el premio más valioso trasciende los reconocimientos materiales:

    "Nuestro principal desafío es que los proyectos Sanjuaninos se hagan realidad. El verdadero gran premio es la articulación y la oportunidad concreta de darle continuidad a estas iniciativas con el respaldo de grandes empresas, cámaras sectoriales y el Gobierno de la Provincia. Queremos que de un evento de JAE nazcan el futuro y los próximos grandes empresarios de San Juan".

    "Nuestro principal desafío es que los proyectos Sanjuaninos se hagan realidad. El verdadero gran premio es la articulación y la oportunidad concreta de darle continuidad a estas iniciativas con el respaldo de grandes empresas, cámaras sectoriales y el Gobierno de la Provincia. Queremos que de un evento de JAE nazcan el futuro y los próximos grandes empresarios de San Juan".

    Adicionalmente, el proyecto ganador obtendrá el trofeo oficial del Bootcamp JAE 2026 y un kit de premios aportado por los aliados estratégicos, que incluye desde equipamiento tecnológico provisto por firmas locales como CompuTienda, hasta experiencias turísticas dentro de la provincia.

    La gran final: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

    El cierre del programa promete ser una jornada emotiva y cargada de sorpresas. La gran final se disputará en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, donde los emprendedores presentarán sus pitchs finales.

    El jurado estará integrado por destacadas personalidades de los ámbitos público y privado de la provincia, reafirmando el rol de JAE como un actor del "tercer sector" capaz de unificar y potenciar las iniciativas del desarrollo productivo sanjuanino.

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