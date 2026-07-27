    • 27 de julio de 2026 - 20:38

    Alivio fugaz en San Juan: a qué hora llega el Sur, cuántos grados baja la temperatura y qué anticipa el pronóstico

    La madrugada del martes llegará el alivio con sur, pero el zonda volverá a soplar en San Juan, el cual estará acompañado por la probabilidad de nevadas en la alta cordillera.

    La madrugada de Martes se espera la llegada del viento sur.

    La madrugada de Martes se espera la llegada del viento sur.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mientras el viento Zonda continúa afectando al Gran San Juan y a distintos departamentos de la provincia, la atención de los vecinos se centra en la llegada del alivio. El fenómeno obligó a tomar precauciones y motivó la suspensión de clases en zonas como Jáchal, Iglesia y Valle Fértil.

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    ¿A qué hora llega el viento Sur?

    Según el servicio meteorológico la rotación del viento hacia el sector Sur se producirá en la madrugada del martes, inmediatamente después de la medianoche.

    Intensidad: El ingreso no será violento; en la mayoría de los sectores las ráfagas rondarán los 50 km/h, registrando su mayor intensidad durante la tarde del martes.

    Origen: Este episodio responde a una inestabilidad en altura que afectó a toda la región cuyana, dando paso al ingreso de un frente frío que barrerá el Zonda.

    El impacto en la temperatura

    El cambio de masa de aire provocará un marcado descenso térmico. Los registros descenderán cerca de 10°C en comparación con los valores previos, marcando un freno al calor atípico de los últimos días y estabilizando las marcas durante el resto de la semana.

    Pese al alivio que traerá el martes, la inestabilidad climática continuará en la provincia. El próximo viernes se espera un nuevo episodio de viento Zonda, el cual estará acompañado por la probabilidad de nevadas en la alta cordillera.

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