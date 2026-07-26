Bootcamp 2026: nueve proyectos nacidos en 48 horas coronaron la nueva edición de desafío emprendedor joven de San Juan

JAE cerró otra edición del BootCamp, una propuesta que apunta a la formación y el emprendedurismo joven, que estuvo marcada por la innovación, el trabajo en equipo y el aprendizaje.

Luego de 48 horas de intensa actividad, el Bootcamp 2026 llegó a su fin con una jornada cargada de expectativa, emoción y demostrando una vez más que en San Juan hay buenas ideas en manos de jóvenes. En el auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas se presentaron los nueve proyectos que surgieron durante la cuarta edición de la propuesta de JAE (Asociación Civil Jóvenes Administradores de Empresas).

Cabe recordar que los 45 jóvenes de entre 19 a 25 años que participaron del Bootcamp tuvieron desde el viernes para detectar un problema y desarrollar una solución implementando distintas herramientas que se estuvieron compartiendo durante el fin de semana. Uso de la Inteligencia Artificial, tecnología doméstica y desarrollo de aplicaciones fueron parte de las propuestas que se explicaron ante un jurado de especialistas.

La jornada final inició sobre las 18 horas con la llegada de los familiares de cada uno de los chicos que participó del Bootcamp. El objetivo de la organización era sorprenderlos y que sientan el acompañamiento de sus seres queridos. Luego de una apertura musical, se dio paso a la presentación de los nueves proyectos que nacieron durante el fin de semana.

Cada grupo dispuso de tres minutos para explicar la propuesta y luego se procedió a responder las preguntas que realizó el jurado integrado por referentes del ámbito académico, empresarial, tecnológico e institucional de la provincia. Fueron parte del mismo Ariel Rojas (Lic. en economía. Trabaja con transferencia tecnológica como tutor de la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Cuyo); Emilia Elizondo (contadora pública de Broker Andino); Facundo Cereceda (exvoluntario de JAE, fundador de Cereceda y Asociados, emprendedor y miembro del CPCE); Germán Von Euw (Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación); Alejandro Moreno (fundador de COEVIA -Conocimiento Evolutivo con IA- y director ejecutivo del Consorcio de Empresas Tecnológicas de San Juan); Iván Grgic (Líder de Asuntos Públicos y staff del proyecto El Pachón); Federica Mariconda (periodista, consultora política y escritora sanjuanina. Magíster en Liderazgo Político y gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Andesmar - Diario de Cuyo) y Ximena Ligoule (vicepresidenta de JAE). Ellos fueron los responsables de evaluar aspectos como la propuesta de valor, la viabilidad y la presentación de cada proyecto.

La edición 2026 estuvo atravesada por el concepto "Empujón", una invitación a que los participantes dejaran de esperar el momento ideal para emprender y comenzaran a convertir sus inquietudes en propuestas concretas. Así, los organizadores buscaron reforzar la idea de que el verdadero primer paso es animarse a actuar.