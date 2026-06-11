Bootcamp, la propuesta gratuita para despertar el espíritu emprendedor de los jóvenes de San Juan

Por cuarto año la Asociación Civil Jóvenes Administradores de Empresas (JAE) llevará a cabo el Bootcamp 2026 , una experiencia de formación y emprendedurismo que apunta al desarrollo de ideas. Con cupos limitados, de manera gratuita y durante dos jornadas intensas, jóvenes de San Juan podrán ser parte de un evento que cada vez despierta mayor interés.

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Bajo el concepto "Empujón" , la propuesta, que se ha convertido en una de las principales iniciativas de formación emprendedora de la provincia, tendrá lugar los días 25 y 26 de julio. El objetivo no es que lleguen con una idea ya elaborada, sino que aprendan a construirla desde cero.

"El Bootcamp es uno de los proyectos más importantes de la ONG. Consiste en una experiencia intensiva de dos días de trabajo donde armamos grupos interdisciplinarios entre personas que no se conocen previamente y tienen que crear una idea desde cero, validarla y defenderla frente a un jurado", explicó Agustín Nozica, voluntario de JAE, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La dinámica busca replicar los desafíos que enfrenta cualquier emprendedor al momento de iniciar un proyecto. Los participantes deberán identificar problemas, generar soluciones, analizar su viabilidad y transformarlas en modelos de negocio con potencial de desarrollo.

A diferencia de otros programas de capacitación, se propone una metodología práctica e inmersiva. Durante las jornadas habrá talleres, mentorías y espacios de trabajo guiados por profesionales de distintos sectores. "La premisa no es que las personas vengan con una idea previa. Queremos que la idea nazca ahí y acompañarlos durante todo el proceso de construcción", señaló Nozica.

Entre las temáticas que abordará la formación se encuentran ideación, validación de proyectos, modelos de negocio, técnicas de venta y herramientas de presentación, fundamentales para comunicar una propuesta ante potenciales inversores o jurados en el caso de decidir desarrollarla por fuera del evento.

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Este año, además, la organización incorporará ejes temáticos orientadores para enfocar el trabajo de los equipos. "Vamos a plantear algunos pilares para que puedan resolver problemáticas concretas, idealmente vinculadas a la realidad de San Juan. Hablamos de áreas como agricultura, energía, educación o salud. No buscamos necesariamente una solución revolucionaria, sino que puedan identificar una necesidad y generar una propuesta con impacto", explicó.

Un evento que apunta al aprendizaje más que la materialización de ideas

"Años atrás intentábamos que todos los proyectos siguieran adelante, pero la realidad es que trabajamos con grupos aleatorios y con ideas que nacen en el momento, por eso hoy entendemos que lo más valioso es el aprendizaje que se llevan los participantes", sostuvo Nozica.

Sin embargo, quienes deseen continuar trabajando en sus iniciativas podrán acceder a instancias de asesoramiento posteriores. La clave es que los jóvenes que asistan puedan vivir una experiencia transformadora, asesorados por profesionales para detectar el potencial de cada idea y proyecto en desarrollo.

El Bootcamp finalizará el domingo 26 de julio con la presentación de los proyectos ante un jurado integrado por referentes del ecosistema emprendedor, empresarial e institucional de la provincia, quienes elegirán la mejor propuesta.

Cómo participar del Bootcamp

El Bootcamp JAE 2026 está destinado a jóvenes de entre 19 y 25 años, sin importar su profesión o carrera de origen. La modalidad es presencial y los cupos son limitados, solo para 45 personas.

Se llevará a cabo el 25 y 26 de julio, de 9 a 20 horas. Los organizadores, gracias al apoyo de los sponsors, podrán ofrecer desayuno, almuerzo y merienda además de colaciones durante ambas jornadas. Previamente, el viernes 24 de julio, se realizará el lanzamiento del evento.

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La actividad es libre y gratuita y se llevará cabo en la Universidad Siglo 21, en la sede Rivadavia. Para mayor información pueden consultar las redes sociales de Instragram de la ONG @jae.impacta

Los interesados pueden completar el formulario de inscripción en: https://forms.gle/e6d1QrG9WVs1sJmu7