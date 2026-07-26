Bailan en la Peatonal para cumplir un sueño: la pareja de sanjuaninos que busca llegar al Mundial de Tango

En la Peatonal de San Juan , entre el movimiento constante de quienes van de compras, los vendedores ambulantes, los cafés y el ruido de la ciudad, hay una escena que cada vez llama más la atención. Una pareja se abraza, comienza a sonar un tango y, durante unos minutos, todo parece detenerse alrededor. Algunos siguen su camino. Otros se quedan mirando. Hay quienes sacan el celular para grabar y también están los que se acercan a contar una historia familiar, como si esos pasos de baile les hubieran despertado un recuerdo que estaba guardado desde hace años.

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Los protagonistas de esas escenas son Enoé Cortez , de 37 años, y Brenda Costela , de 21. Él vive en Capital y ella en Rawson. Son pareja dentro y fuera de la pista y comparten desde hace poco más de un año una pasión que los llevó a ponerse un objetivo enorme: viajar a Buenos Aires para participar por primera vez en el Mundial de Tango , que se desarrollará entre el 19 de agosto y el 2 de septiembre.

La Peatonal se convirtió en su sala de ensayo, su escenario y también en el lugar desde donde intentan reunir los fondos necesarios para cumplir el sueño. De lunes a viernes, dependiendo del día, se los puede encontrar bailando durante la mañana y, los lunes, miércoles y viernes, también por la tarde. Mientras practican sus movimientos, buscan perfeccionar su técnica y prepararse para la competencia, también reciben las colaboraciones de quienes pasan por allí.

Pista . Enoé y Brenda, durante una de sus presentaciones en la Peatonal. La pareja utiliza el espacio público como pista de ensayo y escenario para recaudar fondos.

Pero, sobre todo, descubren historias. "Hay mucha gente que se para, mira, saca fotos y videos y nos cuenta anécdotas de su familia. Nos dicen que sus abuelos bailaban o que escuchaban tango" , cuenta Enoé. En una de esas conversaciones, un hombre les contó que suele escuchar tango mientras cocina o hace tareas en su casa, aunque nunca se animó a bailar. En otra ocasión, alguien les dijo una frase que quedó grabada en ellos: "Ustedes le dan vida a la Peatonal".

Para Enoé y Brenda, esas reacciones son parte de algo mucho más grande. La calle les permite mostrar que el tango no es una tradición encerrada en el pasado y que, lejos de desaparecer entre las nuevas generaciones, también puede encontrar nuevos bailarines jóvenes que se apasionan con la danza.

Una pasión que despertó después de los 30

La historia de Enoé con el tango comenzó en 2019, aunque durante 2020 tuvo que interrumpir su actividad y recién retomó con fuerza al año siguiente. Todo empezó después de asistir a una presentación en el Teatro Municipal. Allí vio bailar a una pareja y quedó impactado.

Enoé Cortez.

"Vi a dos personas bailando y dije: 'Yo quiero bailar eso'", recuerda. Con el tiempo descubrió que aquella fascinación no había aparecido de la nada. El tango estaba, de alguna manera, escondido en su propia historia familiar. Sus abuelos maternos bailaban tango y milonga, mientras que su abuelo paterno también mantuvo durante toda su vida una relación especial con esa música. "Eso quedó dormido durante toda mi vida", explica.

Inspiración. Enoé Cortez descubrió su pasión por el tango en 2019, inspirado por una presentación que presenció en el Teatro Municipal y por los recuerdos de sus abuelos, que también bailaban.

Cuando comenzó a tomar clases y otras personas le preguntaban cómo había nacido su pasión por el tango, empezó a reconstruir esos recuerdos. Entendió que aquello que lo había movilizado frente a un escenario tenía también una raíz familiar que había permanecido latente durante décadas.

Desde entonces se metió de lleno en el mundo de la danza. Aprendió a moverse entre el tango, la milonga y el vals, tres estilos que disfruta por igual y que, según explica, tienen una característica fundamental: la conexión entre quienes bailan. "Depende con quién lo bailás. Es conexión, más que nada", explica.

Brenda y un viaje de ida

La historia de Brenda es diferente. A sus 21 años, el tango no formaba parte de su vida cotidiana ni de las reuniones familiares. No creció escuchando esa música ni viendo bailar a sus padres o abuelos. Apenas tenía alguna referencia de sus bisabuelos, que, según le contó su padre, habían bailado y escuchado tango.

Su acercamiento fue mucho más reciente y comenzó en enero del año pasado, cuando se incorporó a un taller en la plaza de Villa Krause. Allí empezó a aprender los primeros pasos y conoció a personas que la ayudaron a introducirse en un mundo completamente nuevo.

Brenda Costela.

Después llegó la milonga del Parque de Mayo. Fue allí donde conoció a Enoé, en febrero del año pasado. Él ya tenía varios años de experiencia y comenzó a enseñarle. Brenda, mientras tanto, siguió buscando nuevos profesores y espacios donde aprender. Lo que comenzó como una actividad más terminó transformándose rápidamente en una pasión.

"Me empezó a gustar y después fue como un viaje de ida", cuenta. La expresión resume el recorrido de una joven que descubrió el tango casi por casualidad y que, en poco más de un año, pasó de dar sus primeros pasos a prepararse para competir en uno de los eventos más importantes de la disciplina.

Fue Enoé quien le habló por primera vez de la posibilidad de participar en el Mundial. La idea parecía lejana, pero poco a poco se convirtió en un objetivo concreto. Ahora los dos se preparan para vivir una experiencia que será nueva para ambos.

El sueño de llegar a Buenos Aires

Participar en el Mundial de Tango no significa solamente presentarse en una competencia. Para ellos también representa la posibilidad de medir todo lo que aprendieron, conocer a otros bailarines y descubrir en qué nivel se encuentran.

La competencia tiene distintas etapas. Enoé y Brenda saben que el camino será difícil y no parten con la obsesión de ganar.

"Nosotros tampoco vamos con las expectativas de ir a ganar. Queremos participar, conocer a la gente y ver cómo está nuestro nivel de tango", explica Brenda.

Brenda y Enoé. Son pareja dentro y fuera de la pista.

El objetivo es adquirir experiencia, ganar "calle" y volver en los próximos años con nuevas herramientas para intentar llegar cada vez más lejos.

Para poder viajar, necesitan reunir alrededor de $2 millones, destinados principalmente a los pasajes, el alojamiento durante los 15 días y los viáticos. Parte de los gastos más importantes ya están cubiertos y ahora concentran sus esfuerzos en conseguir el dinero necesario para mantenerse durante la estadía.

Por eso, cada colaboración cuenta. Hay quienes dejan una pequeña suma y quienes pueden aportar un poco más. Para ellos, no existe un monto mínimo ni una colaboración insignificante. Todo suma.

Ayuda. La propuesta de los bailarines no pasa desapercibida: quienes transitan por la Peatonal se detienen a mirar, sacar fotos y colaborar con su sueño.

"Queremos que todo salga de acá. También queremos mostrarle a la gente que, aunque no pueda o tenga que frenar un objetivo por falta de plata, hay formas de cumplir los sueños. Hay que entrenar una habilidad y mostrarla", sostiene Enoé.

La frase sintetiza también la filosofía detrás de las tardes y mañanas en la Peatonal. Bailar es su forma de recaudar, pero también de demostrar que el talento puede convertirse en una herramienta para abrir puertas.

Una comunidad que nació en la calle

A medida que pasan los días, la pareja siente que alrededor de su proyecto comenzó a formarse algo más que una campaña para reunir dinero.

En la Peatonal también encontraron una pequeña comunidad. Se ayudan con otros trabajadores y vendedores del lugar, compran algo para colaborar con quienes también intentan ganarse la vida allí y reciben a cambio el apoyo de quienes se acercan a verlos. "Se está formando una comunidad muy linda", dice Enoé.

Charla. El baile se convirtió en una invitación para detenerse y mirar. Muchos sanjuaninos se acercan, colaboran y hasta comparten historias familiares vinculadas al tango.

La respuesta del público también los sorprendió. Personas que nunca habían tenido contacto con ellos comenzaron a reconocerlos y a detenerse para verlos bailar. Algunos llegan simplemente por curiosidad y otros ya saben que, en determinados horarios, la Peatonal se transforma en una improvisada pista de tango.

En ese escenario, Enoé y Brenda no solamente ensayan una coreografía. También aprenden a bailar frente a un público diferente, a manejar los nervios, a adaptarse al espacio y a convivir con las miradas de desconocidos. Todo eso, creen, también forma parte del entrenamiento.

Dos vidas, un mismo abrazo

Fuera del tango, los dos tienen sus propias responsabilidades. Enoé es profesor de Educación Física y trabaja como preparador físico del plantel de Primera de López Peláez. Brenda estudiaba Abogacía pero dejó y desde abril lleva adelante un emprendimiento de alfajores artesanales llamado "Doble Abrazo", un nombre que nació precisamente de la relación que mantienen con el baile.

No viven juntos. Cada uno tiene su familia, sus actividades y sus obligaciones. Por eso, encontrar momentos para ensayar tampoco es sencillo. La Peatonal terminó resolviendo parte de ese problema. Allí pueden encontrarse, entrenar y, al mismo tiempo, buscar la ayuda necesaria para viajar. Una solución que nació de una necesidad económica y logística, pero que terminó convirtiéndose en una experiencia mucho más profunda.

Juntos. El tango los unió y ahora los lleva rumbo a Buenos Aires.

Mientras bailan, también reciben el apoyo de sus familias y de las personas que los acompañan en sus otros trabajos. Enoé, especialmente, destaca la comprensión de sus compañeros de López Peláez, que en más de una oportunidad lo ayudaron a organizar sus horarios para que pudiera participar de presentaciones o cumplir con sus compromisos relacionados con el tango.

Ahora queda poco tiempo. El Mundial se acerca y los ensayos en la Peatonal se multiplican. Enoé y Brenda saben que quizás el resultado de la competencia no sea el que imaginan. Saben también que llegar hasta Buenos Aires será apenas el comienzo de un camino que esperan recorrer durante muchos años.

Pero mientras tanto siguen bailando. Frente a los peatones, bajo la mirada de los curiosos y con un pequeño sombrero destinada a recibir colaboraciones, la pareja ensaya una y otra vez. Cada abrazo, cada paso y cada giro tienen un propósito: conseguir que un sueño que alguna vez pareció lejano pueda finalmente convertirse en realidad.

Y quizás, cuando llegue el momento de salir a la pista en Buenos Aires, descubran que el verdadero viaje ya empezó hace tiempo, en una Peatonal sanjuanina donde dos jóvenes bailarines decidieron que, para llegar lejos, primero había que animarse a bailar.

Para colaborar con la pareja, se puede transferir al alias: enoe.c (a nombre de Andres Enoe Cortez) Para colaborar con la pareja, se puede transferir al alias: enoe.c (a nombre de Andres Enoe Cortez)

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