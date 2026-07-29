    • 29 de julio de 2026 - 15:57

    Cuál es el juguete viral que retirarán del mercado por un grave riesgo químico

    El Gobierno nacional inició el procedimiento para sacar de circulación el Squeezy Dumpling, un muñeco antiestrés con forma de comida asiática. Detectaron que contiene cuatro veces más benceno que el límite permitido y advirtieron a las familias que eviten utilizarlo.

    Alerta por un juguete viral que contiene una sustancia tóxica

    Alerta por un juguete viral que contiene una sustancia tóxica

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un juguete que se volvió popular en redes sociales quedó en el centro de una alerta sanitaria y de seguridad. El Gobierno nacional avanza con el retiro del mercado del Squeezy Dumpling, luego de que se detectaran niveles de benceno superiores a los admitidos por la normativa argentina.

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    El producto, pensado para apretarlo con las manos y recuperar luego su forma, contiene cuatro veces más benceno que el máximo permitido. Las autoridades advirtieron que esta sustancia tóxica puede ingresar al organismo mediante la inhalación o el contacto directo con la piel, incluso sin que el juguete sea ingerido.

    Cómo reconocer el juguete que encendió la alerta

    El Squeezy Dumpling es un juguete antiestrés fabricado con un polímero plástico blando. Imita la forma de una gyoza, una especie de empanada típica de la gastronomía asiática, y viene presentado dentro de un pequeño recipiente que simula una canasta utilizada para cocinar alimentos al vapor.

    Su apariencia llamativa impulsó su difusión en redes sociales y su comercialización en plataformas digitales y locales físicos de distintas provincias.

    Los controles detectaron 20 miligramos de benceno por kilogramo en su capa exterior, cuando la cantidad máxima admitida es de 5 miligramos.

    Los controles detectaron 20 miligramos de benceno por kilogramo en su capa exterior, cuando la cantidad máxima admitida es de 5 miligramos.

    La advertencia se originó a partir de una denuncia de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. El producto ya había sido retirado en el Reino Unido por representar un riesgo químico considerado serio.

    Además del exceso de benceno, las autoridades detectaron otras irregularidades: el envase no identifica al importador, no contiene advertencias de seguridad en castellano y carece del Marcado de Conformidad obligatorio.

    Ese sello se reconoce por un código QR acompañado por las letras “AR” y dos tildes, y permite verificar que el juguete atravesó los controles correspondientes. También deben figurar el nombre o razón social del importador y su CUIT.

    Qué hacer si el juguete está en casa

    El Gobierno nacional notificó a las autoridades provinciales para que realicen inspecciones en comercios y puntos de venta. Mientras avanza el procedimiento de retiro, la recomendación es suspender inmediatamente su uso y mantenerlo fuera del alcance de los niños.

    La exposición al producto puede provocar irritación en los ojos, la nariz, la garganta y la piel. Las autoridades británicas también señalaron que una exposición elevada podría generar una sensación de ardor en el sistema digestivo.

    Antes de comprar un juguete, se recomienda controlar que tenga las advertencias escritas en castellano, los datos del importador y el Marcado de Conformidad. Que un artículo sea económico, atractivo o viral en internet no garantiza que sea seguro para los chicos.

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