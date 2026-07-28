Monóxido de carbono: cómo detectar a tiempo el "asesino silencioso" y evitar tragedias en el hogar

Revisión técnica anual obligatoria: Todos los artefactos de calefacción y combustión de tu hogar deben ser controlados antes de encenderlos por primera vez en el año de forma exclusiva por un gasista matriculado. Nunca dejes este mantenimiento librado al azar o a la improvisación.

Atención al color de la llama: Si la llama de tus artefactos o quemadores es de color amarillo o anaranjado en lugar de un azul intenso y uniforme, significa que está funcionando mal. Esa anomalía física es la prueba directa de que el equipo está generando monóxido de carbono de manera peligrosa.

Nunca uses el horno ni las hornallas para calefaccionar: Estos electrodomésticos están diseñados únicamente para cocinar alimentos y su uso prolongado en ambientes cerrados es una de las principales causas de asfixia y muerte por intoxicación en todo el país.