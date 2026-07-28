Monóxido de carbono: cómo detectar a tiempo el "asesino silencioso" y evitar tragedias en el hogar

El monóxido de carbono es un gas extremadamente tóxico y potencialmente mortal que se produce por la combustión incompleta de materiales carbonosos (como gas, carbón, leña o kerosene). Se lo conoce popularmente como "el asesino silencioso" debido a una característica aterradora: no tiene color, olor, sabor, y tampoco irrita los ojos ni la garganta, lo que lo vuelve prácticamente imperceptible para los sentidos humanos.
Cada año, la llegada de la época invernal dispara las consultas médicas y las internaciones por intoxicaciones accidentales graves debido al mal estado de estufas, calefones, termotanques y cocinas.
Consejos vitales para prevenir accidentes con gas en tu casa:
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Revisión técnica anual obligatoria: Todos los artefactos de calefacción y combustión de tu hogar deben ser controlados antes de encenderlos por primera vez en el año de forma exclusiva por un gasista matriculado. Nunca dejes este mantenimiento librado al azar o a la improvisación.
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Atención al color de la llama: Si la llama de tus artefactos o quemadores es de color amarillo o anaranjado en lugar de un azul intenso y uniforme, significa que está funcionando mal. Esa anomalía física es la prueba directa de que el equipo está generando monóxido de carbono de manera peligrosa.
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Nunca uses el horno ni las hornallas para calefaccionar: Estos electrodomésticos están diseñados únicamente para cocinar alimentos y su uso prolongado en ambientes cerrados es una de las principales causas de asfixia y muerte por intoxicación en todo el país.
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No obstruyas las rejillas de ventilación: Verificá periódicamente que los conductos de ventilación, los tirajes y las rejillas de tus ambientes estén siempre libres de muebles, trapos u obstáculos. El aire debe circular libremente.
Síntomas de una intoxicación leve y moderada
Dado que el gas no avisa mediante olores, es vital conocer los síntomas corporales que produce: dolor de cabeza intenso, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, somnolencia y confusión mental. Si vos o alguien de tu familia experimenta estos malestares al encender una estufa, abrí puertas y ventanas de inmediato para ventilar, retiren a todas las personas al exterior y busquen asistencia médica urgente.