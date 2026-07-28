Gratis, rápido y con consejería médica, el Hospital Rawson realizará una jornada testeos de hepatitis

Cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis , una fecha que propone concientizar a la población sobre una de las enfermedades infecciosas virales más frecuentes que se registran. En ese contexto, desde el Hospital Rawson estarán llevando a cabo una jornada de testeo gratis y rápido, para que todos los sanjuaninos interesados se acerquen y pueden conocer más sobre la enfermedad.

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La actividad se desarrollará este jueves 30 de julio, de 8 a 16 horas, en los Consultorios de testeo del Hospital Rawson , sobre calle Gral. Paz y Estados Unidos, donde se encontraba el servicio de emergencia. Allí, personal médico estará realizando testeos rápidos y gratuitos, además de compartir información importante sobre cómo prevenir la enfermedad, las señales de alarma y todo lo que se debe tener en cuenta en caso de tener el virus.

Es importante destacar que la actividad es sin turno y por orden de llegada, por lo que los interesados podrán hacerse un tiempo durante la jornada para acercarse y conocer más sobre esta enfermedad.

Si bien la jornada se programó de manera puntual por la fecha, cabe recordar que el Consultorio de Testeo funciona de lunes a viernes de 14 a 18 horas, sin necesidad de contar con una orden médica ni sacar un turno de manera anticipada. Allí, los sanjuaninos que sospechan haberse infectado con el virus pueden acercarse y realizarse el examen.

La recomendación de los profesionales de la salud es que todos aquellos mayores de 40 años, pacientes transfundidos antes de 1993 y personas que han tenido contacto conviviente con personas con hepatitis B o C deben realizarse el testeo presenten o no sospechas de la enfermedad.

Hepatitis, una enfermedad que se puede prevenir

De acuerdo a la información compartida por el nosocomio, la hepatitis viral causa más de 1,3 millones de muertes al año en el mundo, una cifra que supera cualquier otra enfermedad transmisible. Además, cada año se registran cerca de dos millones de casos nuevos conforme los datos que suministra la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Una particularidad de esta enfermedad puede estar presente en las personas sin que éstas sepan que la tienen. La hepatitis B y C suelen no presentar síntomas hasta etapas muy avanzadas del daño hepático.

Cómo se contagia la hepatitis

El virus se puede transmitir por el contacto con sangre, relaciones sexuales sin protección, o de madre a hijo sea durante el embarazo como el parto.

Una de las medidas preventivas más efectivas es la vacuna contra la hepatitis A y B, que es gratuita y se encuentra desde hace tiempo en el calendario nacional de vacunación. Por su parte, la hepatitis C tiene un tratamiento curativo, el cual está disponible en el sistema de salud público.

Conocer de antemano la presencia del virus puede salvar la vida de la persona y evitar que se llegue a instancias de gravedad, como el desarrollo de cirrosis, fallas hepáticas o la necesidad de necesitar un trasplante.