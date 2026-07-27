Alerta por sarampión: advierten sobre el riesgo de un brote tras la llegada de viajeros del Mundial

El médico especialista Dr. Óscar Atienza analizó el escenario sanitario actual, puso el foco en la caída de las coberturas de inmunización infantil en el país y detalló por qué se encendieron las señales de alarma tras el masivo movimiento de personas hacia Norteamérica.

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Alerta por el regreso de quienes fueron al Mundial y el sarampión

Ante el importante brote de sarampión registrado en el hemisferio norte —con epicentro en países como Estados Unidos, México y Canadá—, el sistema de salud argentino mantiene activa una alerta epidemiológica para prevenir la reintroducción del virus. El escenario se potenció recientemente debido al masivo desplazamiento de ciudadanos que viajaron al exterior por el Mundial de fútbol.

Consultado sobre esta problemática, el médico cirujano y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Óscar Atienza, explicó en detalle los factores que configuran un escenario de riesgo y la importancia de completar los esquemas de inmunización.

Especialistas señalan que la baja cobertura de vacunación en el país, combinada con la circulación del virus en Norteamérica, enciende señales de alarma. Qué medidas piden los expertos y cómo funciona la prevención.

El especialista explicó que la vulnerabilidad actual responde a una combinación de variables epidemiológicas:

Brote en el exterior: Los países organizadores y de tránsito de la competencia deportiva atraviesan uno de los registros de contagios más altos de las últimas décadas, lo que eleva las probabilidades de exposición durante el paso por aeropuertos, estadios o alojamientos.

Alta contagiosidad: El sarampión está catalogado como el virus de transmisión aérea más contagioso conocido, donde un paciente infectado puede propagar el cuadro a cerca de 18 personas en espacios compartidos.

Caída en las coberturas locales: Atienza advirtió que diversas jurisdicciones registran tasas de vacunación infantil preocupantes —en algunos casos por debajo del 40%—, lo que deja a una porción significativa de menores sin la protección adecuada.

Población objetivo y la importancia de los refuerzos

De acuerdo con el análisis técnico, mientras la población adulta cuenta con inmunidad histórica que actúa como barrera indirecta, el foco de atención se centra en la franja pediátrica. Las mayores deficiencias en la aplicación se detectan en los refuerzos obligatorios correspondientes al ingreso escolar (5 años) y a los 11 años.

En cuanto a la efectividad de las dosis disponibles en el calendario oficial, el médico llevó tranquilidad al aclarar que el objetivo principal del inmunizante no es bloquear por completo el contacto con el virus, sino neutralizar su desarrollo en el organismo. De este modo, se evitan cuadros clínicos de gravedad y se reduce a cero la tasa de mortalidad asociada.

Como pautas preventivas centrales para la comunidad, se recomienda:

Revisar libretas sanitarias: Concurrir a los centros de atención primaria o vacunatorios para constatar que los menores tengan al día el esquema de la vacuna triple viral.

Sostener controles médicos: Garantizar el seguimiento periódico en embarazadas y controles de salud infantil para disminuir factores de riesgo asociados a otras patologías prevalentes.

Fuente: XAMA Noticias.