Inflación en América Latina: qué puesto ocupa la Argentina en el ranking regional del primer semestre

El cierre del primer semestre, un relevamiento basado en los datos oficiales de los Índices de Precios al Consumidor (IPC) de 19 países de la región determinó cómo se posiciona la economía nacional frente a sus pares latinoamericanos.

Mauro Vieira, canciller de Brasil: "Fue una provocación sin precedentes en más de 200 años de relaciones bilaterales"

Georgieva, la N°1 del FMI, llegó a la Argentina y destacó el potencial del país para crecer con innovación y energía

Pese a la desaceleración mensual registrada en el último tiempo, el país se mantiene en los primeros puestos de aumento de precios.

Tomando el periodo comprendido entre enero y junio, la Argentina acumuló una suba de precios del 16,8%. Con este porcentaje, el país se ubica firmemente en el segundo puesto del ranking de inflación en América Latina.

1° puesto: Venezuela, con una inflación acumulada del 129,8% en el semestre, liderando con amplia diferencia el índice de incrementos.

3° puesto: Cuba, que completa el podio con una variación del 12,24% en los primeros seis meses del año.

Los datos evidencian una marcada brecha entre estas tres economías y el resto de los países del continente, que lograron mostrar variaciones mucho más moderadas.

Cómo al resto de las economías latinoamericanas

A diferencia de los tres primeros lugares, la gran mayoría de los países de la región lograron contener sus índices de precios en valores de un solo dígito durante el primer semestre.

En el cuarto y quinto lugar se ubicaron Bolivia (4,82%) y Colombia (4,77%), respectivamente. Más atrás en el listado aparecieron Honduras (3,8%), Perú (3,4%), Brasil (3,36%) y Uruguay (3,33%).

Por su parte, el tramo medio e inferior del ranking estuvo dominado por naciones con subas semestrales inferiores al 3%: Chile registró un 2,8%, El Salvador un 2,7%, Nicaragua un 2,17%, República Dominicana un 2,02% y Paraguay un 1,9%. Los registros más bajos de toda la región correspondieron a Guatemala (1,67%), México (1,5%), Ecuador (1,39%), Panamá (1,10%) y Costa Rica, que cerró el semestre con apenas un 0,08%.