Mauro Vieira, canciller de Brasil: "Fue una provocación sin precedentes en más de 200 años de relaciones bilaterales"

La relación entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión de los últimos años. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, luego de las declaraciones que el presidente Javier Milei realizó durante un acto político en Brasil, donde lanzó duras críticas contra su par brasileño.

Javier Milei acusó a Brasil de financiar una "campaña antiargentina" y crece la tensión con Lula

Brasil convocó al embajador argentino por los dichos de Milei contra Lula y crece la tensión diplomática

El diplomático llegó este lunes a Brasilia para mantener una reunión con el canciller Mauro Vieira, quien evaluará la situación antes de definir los próximos pasos de la política exterior brasileña.

El ministro de Relaciones Exteriores brasileño cuestionó con dureza las expresiones del mandatario argentino y sostuvo que no solo afectaron al presidente Lula, sino también a las instituciones democráticas del país vecino.

Vieira consideró que Milei viajó a Brasil para participar de un acto partidario y que sus declaraciones representaron una intromisión en asuntos internos. Además, afirmó que se trató de una "provocación sin precedentes" en la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Desde la Cancillería brasileña señalaron que no habrá una decisión inmediata sobre posibles represalias diplomáticas y adelantaron que analizarán el escenario durante las próximas 48 horas.

Cómo comenzó el conflicto

La crisis se desató luego de que Javier Milei participara de la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), donde brindó su respaldo al candidato opositor Flávio Bolsonaro.

Durante su discurso, el Presidente argentino calificó a Lula da Silva con duros términos y también cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, en declaraciones que generaron un fuerte rechazo dentro del Gobierno brasileño.

Las expresiones de Milei también motivaron una respuesta del presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, quien lamentó las manifestaciones y remarcó que las relaciones entre los Estados deben desarrollarse dentro de un marco de respeto institucional.

Expectativa por la respuesta de Brasil

Mientras el embajador brasileño presenta un informe sobre la situación en Buenos Aires, el Gobierno de Lula analiza qué medidas adoptará frente a la escalada diplomática.

Por el momento, las autoridades brasileñas indicaron que cualquier decisión se conocerá recién en los próximos días, una vez concluidas las actividades oficiales que tiene previstas el canciller Mauro Vieira, entre ellas la recepción del presidente de Corea del Sur y la participación en la asunción presidencial en Perú.

La evolución del conflicto será seguida de cerca por ambos gobiernos, ya que Argentina y Brasil mantienen una de las relaciones comerciales más importantes del Mercosur y cualquier deterioro diplomático podría tener impacto en la agenda bilateral.