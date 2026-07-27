Inflación en América Latina: Argentina volvió a ubicarse entre los países con mayores subas de precios

La inflación sigue siendo uno de los principales indicadores para medir la evolución de las economías y, al cierre del primer semestre de 2026, Argentina volvió a ubicarse entre los países con mayores aumentos de precios de América Latina.

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Inflación de alimentos: una consultora indicó que los precios volvieron a subir durante junio

De acuerdo con los datos publicados por los organismos oficiales de estadística de cada nación, el país acumuló una inflación del 16,8% entre enero y junio, un registro que lo posicionó en el segundo lugar del ranking regional, solo por detrás de Venezuela.

El primer puesto correspondió a Venezuela, que registró una inflación acumulada del 129,8% en los primeros seis meses del año, muy por encima del resto de los países relevados.

En tanto, Argentina ocupó el segundo lugar con un 16,8% , mientras que Cuba completó el podio con una inflación semestral del 12,24%.

Según el último informe del Indec, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio fue del 1,9%, el nivel mensual más bajo de los últimos diez meses. Además, la inflación interanual se ubicó en 33,5%, reflejando una desaceleración respecto de meses anteriores.

Cómo quedó el resto de América Latina

Detrás de los tres países con mayor inflación aparecieron economías con incrementos muy inferiores.

El ranking continuó de la siguiente manera:

Bolivia: 4,82%

Colombia: 4,77%

Honduras: 3,80%

Perú: 3,40%

Brasil: 3,36%

Uruguay: 3,33%

Chile: 2,80%

El Salvador: 2,70%

Nicaragua: 2,17%

República Dominicana: 2,02%

Paraguay: 1,90%

Guatemala: 1,67%

México: 1,50%

Ecuador: 1,39%

Panamá: 1,10%

Costa Rica: 0,08%

Inflación en América Latina.

Una brecha que sigue siendo amplia

Aunque la inflación mensual mostró una tendencia descendente durante la primera mitad del año, Argentina mantiene una diferencia significativa con la mayoría de las economías de la región.

Mientras gran parte de los países latinoamericanos registró aumentos de precios inferiores al 5% en el semestre, el índice argentino fue más de tres veces superior al de Bolivia, el país que encabezó el grupo intermedio, y quedó únicamente por debajo del nivel registrado por Venezuela.