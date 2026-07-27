Murió un camionero mientras esperaba cruzar a Chile

Un camionero murió este domingo 26 de julio mientras esperaba la reapertura del Paso Internacional Pino Hachado , en la provincia de Neuquén , que permanecía cerrado debido a las condiciones meteorológicas adversas en la zona cordillerana.

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El hombre se encontraba en una fila de vehículos de carga ubicada a unos 200 metros del complejo fronterizo , a la espera de poder continuar su viaje hacia Chile . La identidad de la víctima no había sido confirmada oficialmente al momento de las primeras informaciones y tampoco se había establecido la causa del fallecimiento .

El director de Defensa Civil de Las Lajas , Daniel Vergara , indicó que se trataba de un camionero brasileño de 42 años , perteneciente a la empresa Marvel .

Según ese relato, ocupaba el octavo lugar en la fila de camiones cuando descendió de su vehículo y sufrió una descompensación frente a otros transportistas, que dieron aviso de inmediato. Sin embargo, las autoridades no confirmaron oficialmente que esa haya sido la causa de la muerte ni establecieron si el fallecimiento tuvo una relación directa con el temporal.

El episodio se produjo alrededor de las 16 del domingo, mientras numerosos transportistas permanecían detenidos cerca del complejo fronterizo. En el lugar se desplegó un operativo en el que participaron personal sanitario de Las Lajas , efectivos de la Comisaría 27ª y agentes de Gendarmería Nacional .

El Paso Internacional Pino Hachado había permanecido cerrado durante la jornada debido a las condiciones climáticas registradas en la cordillera neuquina. La situación generó una importante acumulación de vehículos de carga que aguardaban la posibilidad de continuar hacia Chile.

Según el director de Defensa Civil de Las Lajas, alrededor de 250 camiones pasarían la noche en esa localidad, mientras que otros 200 vehículos de transporte de cargas permanecían varados en Zapala. El cierre de Pino Hachado se sumó a las dificultades para atravesar otros pasos internacionales de la región, incluido el corredor que conecta con Mendoza.

La concentración de camiones obligó a las autoridades a coordinar medidas para evitar una mayor congestión. Entre las acciones previstas se encontraba detener el avance de nuevos vehículos provenientes de Cutral Co, con el objetivo de ordenar el tránsito y evitar que una cantidad todavía mayor de transportistas quedara acumulada en las inmediaciones de Las Lajas.

La situación no era nueva para la provincia. Durante el invierno, las autoridades neuquinas prepararon un operativo especial para asistir a los transportistas que quedan varados cuando las condiciones meteorológicas obligan a cerrar los pasos fronterizos.

En junio se habilitó un predio cercano a la Ruta Nacional 40 con capacidad para unos 250 camiones, sanitarios y controles de seguridad, justamente para evitar que los vehículos permanezcan estacionados en las banquinas o ingresen de manera desordenada a la localidad.

En los últimos días, además, el Gobierno de Neuquén había recomendado postergar los viajes hacia Chile debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectaban tanto a la cordillera argentina como al sur del país vecino. Las autoridades habían advertido sobre lluvias intensas, nevadas y dificultades en rutas y pasos fronterizos.