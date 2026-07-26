La Unesco pidió frenar las obras del oleoducto de Vaca Muerta por su posible impacto ambiental

La Unesco volvió a poner bajo la lupa el proyecto Vaca Muerta Sur (VMOS) y reclamó al Gobierno argentino que suspenda las obras de la terminal petrolera de Punta Colorada, en Río Negro, hasta contar con una evaluación ambiental que permita determinar el impacto que podría generar sobre el ecosistema marino y la Península Valdés, declarada Patrimonio Mundial.

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El planteo fue realizado durante la 48ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial , que se desarrolla en Busan, Corea del Sur. En el documento aprobado, el organismo expresó su preocupación por el avance de los trabajos y pidió que Argentina remita información adicional antes del 1 de febrero de 2027.

La terminal forma parte del proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur , una obra de unos 437 kilómetros impulsada para transportar petróleo desde la formación neuquina hasta la costa atlántica con fines de exportación.

El Comité consideró que todavía no existen garantías suficientes para descartar efectos negativos sobre el ambiente y cuestionó el alcance de la evaluación de impacto ambiental presentada por el Estado argentino.

Entre los riesgos señalados figuran posibles daños a la fauna marina, colisiones con ballenas y otros cetáceos , contaminación acústica submarina y eventuales derrames de petróleo durante la operación de la terminal.

Además, el organismo observó que no está claro si se analizaron todos los impactos potenciales del proyecto ni si las medidas de mitigación previstas son suficientes para proteger el área.

También manifestó inquietud por la coordinación entre las provincias involucradas, especialmente Río Negro y Chubut, al considerar que la división de competencias podría dificultar la respuesta ante un incidente ambiental.

Un proyecto bajo observación

Las obras de la terminal comenzaron a fines de 2024 y desde entonces han sido cuestionadas por organizaciones ambientalistas debido a su cercanía con el Golfo San Matías y la Península Valdés.

No es la primera vez que la Unesco solicita información sobre el proyecto. En oportunidades anteriores ya había requerido precisiones al Gobierno argentino sobre los posibles impactos ambientales y advirtió sobre el riesgo de afectar el Valor Universal Excepcional por el que la Península Valdés fue incorporada a la lista de Patrimonio Mundial.

El reclamo se suma al realizado en 2025 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que también pidió reforzar la protección ambiental del Golfo San Matías y revisar las modificaciones normativas que permitieron avanzar con la iniciativa.