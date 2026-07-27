Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo y qué se conmemora en agosto

El calendario nacional se prepara para un nuevo descanso. Conocé cuándo será el único fin de semana largo del mes de agosto y cómo impactará en la planificación de minivacaciones.

Se trata de un feriado trasladable según el régimen legal vigente, la fecha mantiene su reubicación al inicio de la semana.

A medida que avanza el año, crece la expectativa por las fechas de descanso que permiten cortar la rutina o planificar una escapada turística. Tras los asuetos de los meses anteriores, el calendario nacional marca la llegada del único fin de semana largo que tendrá el mes de agosto.

El descanso prolongado estará motivado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, uno de los próceres máximos de la historia argentina.

Cuándo es el feriado de agosto de 2026 Dado que la fecha patria cae un día lunes, se configurará automáticamente un fin de semana extra largo de tres días consecutivos:

Sábado 15 de agosto: fin de semana.

Domingo 16 de agosto: fin de semana.

Lunes 17 de agosto: feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al tratarse de un feriado trasladable según el régimen legal vigente, la fecha mantiene su reubicación al inicio de la semana, garantizando el descanso para los trabajadores de comercio, administración pública y sectores formales que no deban cumplir guardias o servicios esenciales.

Cómo sigue el calendario de feriados