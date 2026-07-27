Una curiosidad histórica: los árbitros que se retiraron tras dirigir una final del mundo

El retiro del esloveno Slavko Vini, apenas una semana después de dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, reavivó una particular y poco frecuente estadística dentro de la historia de la Copa del Mundo: la de los jueces que decidieron colgar el silbato inmediatamente después de impartir justicia en el partido más importante del planeta.

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Con su salida a los 46 años, Vini se sumó a una selecta lista de colegas que también cerraron sus carreras profesionales en el escenario máximo del fútbol.

A lo largo de las distintas ediciones mundialistas bajo el formato tradicional de definición por el título, se destacaron casos emblemáticos donde el partido decisivo marcó el punto final de una trayectoria arbitral:

Sergio Gonella (Argentina 1978) : El árbitro italiano fue el encargado de dirigir la histórica final disputada en el estadio Monumental, donde la Selección Argentina venció 3-1 a Países Bajos en tiempo suplementario. Con 45 años y una trayectoria que incluía la final de la Eurocopa 1976, anunció su retiro formal apenas cuatro días después de aquel encuentro en Núñez.

Edgardo Codesal (Italia 1990): El juez de nacionalidad mexicana y nacido en Uruguay dirigió la final en Roma en la que Alemania Federal se impuso 1-0 ante el conjunto argentino. En su caso particular, la decisión de poner fin a su carrera ya estaba tomada de antemano, por lo que el partido decisivo del 8 de julio de 1990 fue deliberadamente su última presentación oficial.

George Reader (Brasil 1950): Aunque aquella edición histórica no contó formalmente con una final de eliminación directa por tratarse de un cuadrangular final, el árbitro inglés condujo el recordado e impiadoso "Maracanazo", donde Uruguay venció 2-1 al anfitrión, tras lo cual también concluyó su etapa arbitral.

El cierre de la carrera de Slavko Vini

El caso más reciente se consumó cuando la Federación Eslovena de Fútbol confirmó la partida de Vini de la élite profesional. El colegiado, que recibió reconocimientos internacionales como la designación de la IFFHS y el premio Giulio Campanati al mejor árbitro del torneo, cerró más de una década de trayectoria en torneos europeos y continentales dirigiendo la definición disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un hito que coronó su carrera pero que a la vez lo metió de lleno en esta curiosa estadística mundialista.