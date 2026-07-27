Calendario de pago de ANSES: quiénes perciben sus haberes

Los pagos se acreditan directamente en las cuentas bancarias correspondientes, aplicándose la actualización por movilidad.

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Alerta por sarampión: advierten sobre el riesgo de un brote tras la llegada de viajeros del Mundial

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Todas las terminaciones de DNI: del 14 de julio al 11 de agosto.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 13 de julio al 11 de agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de julio al 11 de agosto.

Los montos actualizados de ANSES en julio de 2026

Con el incremento del 2,15%, los principales beneficios quedaron establecidos de la siguiente manera:

AUH y Asignación por Embarazo: $148.049.

AUH Zona I: $192.464.

Asignación Familiar por Hijo: desde $74.033.

Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041.

Asignación por Nacimiento: $86.295.

Asignación por Adopción: $515.930.

Asignación por Matrimonio: $129.209.

Ayuda Escolar Anual: $55.672.

ANSES recuerda que las fechas de cobro se organizan de acuerdo con la terminación del DNI. Antes de acercarse al banco o al punto de pago, es recomendable verificar el cronograma correspondiente para evitar demoras.