    • 27 de julio de 2026 - 16:53

    Calendario de pago de ANSES: quiénes perciben sus haberes

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará este lunes 27 de julio de 2026 el cronograma de pagos correspondiente.

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    Cronograma de pagos de ANSES. 

    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    Los pagos se acreditan directamente en las cuentas bancarias correspondientes, aplicándose la actualización por movilidad.

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    Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

    DNI 6 y 7: 28 de julio.

    DNI 8 y 9: 29 de julio.

    Asignación por Maternidad

    Todas las terminaciones de DNI: del 14 de julio al 11 de agosto.

    Prestación por Desempleo

    DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio.

    Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

    Todas las terminaciones de DNI: del 13 de julio al 11 de agosto.

    Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

    Todas las terminaciones de DNI: del 8 de julio al 11 de agosto.

    Los montos actualizados de ANSES en julio de 2026

    Con el incremento del 2,15%, los principales beneficios quedaron establecidos de la siguiente manera:

    AUH y Asignación por Embarazo: $148.049.

    AUH Zona I: $192.464.

    Asignación Familiar por Hijo: desde $74.033.

    Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041.

    Asignación por Nacimiento: $86.295.

    Asignación por Adopción: $515.930.

    Asignación por Matrimonio: $129.209.

    Ayuda Escolar Anual: $55.672.

    ANSES recuerda que las fechas de cobro se organizan de acuerdo con la terminación del DNI. Antes de acercarse al banco o al punto de pago, es recomendable verificar el cronograma correspondiente para evitar demoras.

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