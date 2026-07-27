Calendario de pago de ANSES: quiénes perciben sus haberes

Los pagos se acreditan directamente en las cuentas bancarias correspondientes, aplicándose la actualización por movilidad.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará este lunes 27 de julio de 2026 el cronograma de pagos correspondiente.
Los pagos se acreditan directamente en las cuentas bancarias correspondientes, aplicándose la actualización por movilidad.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI 6 y 7: 28 de julio.
DNI 8 y 9: 29 de julio.
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de DNI: del 14 de julio al 11 de agosto.
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
Todas las terminaciones de DNI: del 13 de julio al 11 de agosto.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI: del 8 de julio al 11 de agosto.
Con el incremento del 2,15%, los principales beneficios quedaron establecidos de la siguiente manera:
AUH y Asignación por Embarazo: $148.049.
AUH Zona I: $192.464.
Asignación Familiar por Hijo: desde $74.033.
Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041.
Asignación por Nacimiento: $86.295.
Asignación por Adopción: $515.930.
Asignación por Matrimonio: $129.209.
Ayuda Escolar Anual: $55.672.
ANSES recuerda que las fechas de cobro se organizan de acuerdo con la terminación del DNI. Antes de acercarse al banco o al punto de pago, es recomendable verificar el cronograma correspondiente para evitar demoras.