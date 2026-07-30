Por el alerta meteorológico, suspenden las clases este viernes en algunos departamentos de San Juan

La medida alcanza a todos los turnos, niveles y modalidades, tanto en escuelas públicas como privadas. También quedaron sin efecto los llamados docentes previstos para este viernes.

Ante la alerta meteorológica vigente y por recomendación de la Dirección de Protección Civil, el Ministerio de Educación de San Juan resolvió suspender las clases este viernes 31 de julio en los departamentos de Iglesia, Jáchal y Calingasta.

La medida es de carácter preventivo y comprende todos los turnos, niveles y modalidades del sistema educativo, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada.

Desde la cartera educativa indicaron además que quedaron anulados los llamados docentes previstos para este viernes en esos tres departamentos. En consecuencia, los directivos deberán volver a generarlos una vez que se normalice la situación.

El Ministerio recordó que, ante este tipo de contingencias, entra en vigencia el Plan de Contingencia, establecido por la Resolución N.º 12277-ME-2024, que contempla las acciones a seguir frente a la suspensión de actividades escolares por razones climáticas.