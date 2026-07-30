Anticipan un viernes marcado por fuertes ráfagas de viento Zonda y alerta naranja en algunos departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó la llegada de viento zonda con rafagas podrían llegar a 59 km/h.

Alertan por la llegada de viento Zonda y nevadas en la alta montaña.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió advertencias para este viernes, anticipando un combo climático adverso que combinará la intensidad del viento Zonda en diferentes departamentos y nevadas persistentes en la zona cordillerana.

Viento Zonda Se espera que el fenómeno comience a hacerse sentir con fuerza durante gran parte del día. Las estimaciones meteorológicas indican que las ráfagas podrían alcanzar o superar velocidades significativas, reduciendo la visibilidad, aumentando la temperatura de manera temporal y generando baja humedad en el ambiente. Por este motivo, se recomienda a la población tomar precauciones al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y extremar los cuidados en la conducción.

Alerta naranja La situación más complicada se presenta en las áreas alcanzadas por el alerta naranja, donde el viento Zonda será más intenso.

Según el pronóstico, se esperan velocidades de entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

Este nivel implica condiciones más peligrosas, especialmente por la reducción significativa de la visibilidad, el incremento repentino de la temperatura y la presencia de aire extremadamente seco.