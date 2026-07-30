    • 30 de julio de 2026 - 22:13

    Anticipan un viernes marcado por fuertes ráfagas de viento Zonda y alerta naranja en algunos departamentos

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipó la llegada de viento zonda con rafagas podrían llegar a 59 km/h.

    Alertan por la llegada de viento Zonda y nevadas en la alta montaña.

    Alertan por la llegada de viento Zonda y nevadas en la alta montaña.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Viento Zonda

    Se espera que el fenómeno comience a hacerse sentir con fuerza durante gran parte del día. Las estimaciones meteorológicas indican que las ráfagas podrían alcanzar o superar velocidades significativas, reduciendo la visibilidad, aumentando la temperatura de manera temporal y generando baja humedad en el ambiente. Por este motivo, se recomienda a la población tomar precauciones al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y extremar los cuidados en la conducción.

    Alerta naranja

    La situación más complicada se presenta en las áreas alcanzadas por el alerta naranja, donde el viento Zonda será más intenso.

    Según el pronóstico, se esperan velocidades de entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

    Este nivel implica condiciones más peligrosas, especialmente por la reducción significativa de la visibilidad, el incremento repentino de la temperatura y la presencia de aire extremadamente seco.

    Nevadas en Alta Montaña

    En simultáneo con el fenómeno de Zonda en los niveles bajos, la cordillera sanjuanina se verá afectada por un frente de mal tiempo que dejará nevadas intensas y acumulación de nieve. Esto afectará notablemente la circulación en los pasos fronterizos y zonas de alta montaña, por lo que se sugiere consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje hacia la cordillera.

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